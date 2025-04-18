Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$52 за человека
Групповая
до 25 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Коулуну на автобусе с открытым верхом
Начало: Avenue of Stars HK, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лантау: канатная дорога, рыбацкая деревня Тай О и статуя Большого Будды
Начало: The Kowloon, Натан-роуд, Цим Ша Цуй, Гонконг
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
$74.49 за человека
- ДДарья18 апреля 2025Экскурсии на большом автобусе — обязательный пункт в программе любого путешественника. Это отличный способ увидеть весь город.
- ВВячеслав30 марта 2025Поездка на «Зелёной линии» была очень приятной и позволила вам осмотреть остров Гонконг вдали от городской суеты
- ВВиктория14 января 2025Простой способ сориентироваться на острове и в Коулуне и увидеть большинство достопримечательностей
