Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
28 окт в 00:00
29 окт в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
-
10%
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
28 окт в 17:00
29 окт в 17:00
от $666
$740 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Простой и удобный способ добраться до отеля - без стресса и переплат
Начало: В аэропорту или отеле
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$88 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём28 июля 2025Спасибо, доехали с комфортом
- ДДарья10 июля 2025Благодарю
- ДДенис26 июня 2025Встретили в аэропорту, дождались пока мы разберемся где выходы/входы, отвезли в сафари-парк, всегда были на связи и очень помогали советами!
- ЕЕлена10 марта 2025Мы посетили Гуанчжоу первый раз. Цель визита - посещение большой отраслевой выставки. Дней мало, перелет сложный, поэтому разбираться с такси
- ААлексей5 января 2025Авто соответствует, поддержка на связи, все четко и вовремя.
