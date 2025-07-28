Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $63, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
На машине
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
28 окт в 00:00
29 окт в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
4 часа
-
10%
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
28 окт в 17:00
29 окт в 17:00
от $666$740 за всё до 12 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Простой и удобный способ добраться до отеля - без стресса и переплат
Начало: В аэропорту или отеле
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$88 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    28 июля 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
    Спасибо, доехали с комфортом
  • Д
    Дарья
    10 июля 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
    Благодарю
  • Д
    Денис
    26 июня 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
    Встретили в аэропорту, дождались пока мы разберемся где выходы/входы, отвезли в сафари-парк, всегда были на связи и очень помогали советами!
  • Е
    Елена
    10 марта 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
    Мы посетили Гуанчжоу первый раз. Цель визита - посещение большой отраслевой выставки. Дней мало, перелет сложный, поэтому разбираться с такси
    читать дальше

    не хотелось. Не смогли найти услуги трансфера на сайте отеля, и я вспомнила, что подобные услуги есть на любимом Трипстере! Спасибо большое Кириллу и его команде. Это не просто трансфер, это очень комфортные услуги! Сразу переписка в чате, рекомендации по мобильной связи, по прилету проверка того, что мы на связи еще до прохождения всех формальностей, фото встречающего авто в чате, встреча с табличкой. Вообщем, забота, комфорт и супер результат! Спасибо!!!

  • А
    Алексей
    5 января 2025
    Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
    Авто соответствует, поддержка на связи, все четко и вовремя.

