Экскурсии выходного дня в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
9 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 июля в 09:30
14 июля в 09:30
от $250 за человека
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
12 отзывов
9 часов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 июля в 09:30
от $250 за человека
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы
Начало: В холле вашего отеля
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
$316 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valentina
    21 мая 2024
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
  • В
    Виктория
    3 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
    читать дальше

    подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию.

  • А
    Арина
    1 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке,
    читать дальше

    отведали очень приятный обед в местном ресторане. Также по дороге заехали в очень красивый парк. Чайная плантация ожидаема очень красива, а вот подземная река - неожиданный бонус ко всей поездке: красота просто умопомрачительная! Экскурсия созерцательная, спокойная. Отличный релакс!

    Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывалиОчень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывалиОчень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописные окрестности Гуанчжоу
  2. Все символы Гуанчжоу за один день
  3. Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в июле 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 316. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 21 ⭐ отзыв, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам