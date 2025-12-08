Бронируя этот трансфер, вы получаете русскоязычную службу поддержки, профессионального водителя и автомобиль с местом для багажа.
Мы встретим вас в аэропорту или в центре города и довезём по указанному адресу — безопасно и с комфортом.
Описание трансфер
- Встреча в аэропорту Гуанчжоу или в центре города. Водитель не говорит по-русски, но будет держать табличку с вашим именем, номером рейса и названием отеля.
- Русскоязычная поддержка через мессенджеры.
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с багажным отделением.
- Остановка по адресу: отель, апартаменты, деловой центр.
Организационные детали
- Это трансфер на легковом автомобиле без информационного сопровождения. С вами будет один из наших профессиональных водителей. Он не говорит по-русски.
- По запросу предоставим детское кресло/бустер.
- После бронирования сообщите, пожалуйста, ваше имя, дату прибытия, номер рейса, название отеля, количество пассажиров и багажа.
- За доплату организуем трансфер на минивэне Buick GL8, Mercedes-Benz или на автобусе. Детали уточняйте в переписке.
- Оставшуюся часть стоимости вы можете оплатить на месте переводом на карту.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 398 туристов
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих гидов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!
