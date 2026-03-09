Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
«мост Лунного света — скрытую смотровую точку с видом на вечерний город»
Завтра в 17:00
15 мар в 17:00
от $320 за человека
Билет на борт
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
«Едем любоваться ночным Гуанчжоу с воды»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды
Увидеть, как история и современность оживают в ночных огнях города
Начало: У станции метро «Гуньюаньцянь»
«Кульминация вечера — виды на символ города»
Завтра в 17:00
15 мар в 17:00
от $300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 марта 2026Спасибо Зое за интересную экскурсию! Все прошло замечательно!
Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторанов:)) и подсказках))
- ВВиктор4 ноября 2025В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Вечерние», 2 ⭐ отзыва, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май