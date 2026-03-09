Мои заказы

Вечерние экскурсии Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
4 часа
2 отзыва
Круиз
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
«мост Лунного света — скрытую смотровую точку с видом на вечерний город»
Завтра в 17:00
15 мар в 17:00
от $320 за человека
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
1 час
Билет на борт
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
«Едем любоваться ночным Гуанчжоу с воды»
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
$10 за человека
Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть, как история и современность оживают в ночных огнях города
Начало: У станции метро «Гуньюаньцянь»
«Кульминация вечера — виды на символ города»
Завтра в 17:00
15 мар в 17:00
от $300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 марта 2026
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    Спасибо Зое за интересную экскурсию! Все прошло замечательно!
    Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторанов:)) и подсказках))
  • В
    Виктор
    4 ноября 2025
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
    Плюсы: 1. В
    буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
    2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
    3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
    В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
    Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
    Минусы:
    1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
    2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
    Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
    Поэтому в целом рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки;
  2. Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу;
  3. Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Пекинская улица;
  3. Площадь Хуа Чэн;
  4. Остров Шамянь;
  5. Самое главное;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Набережная;
  9. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
