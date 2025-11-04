Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки

Откройте другую сторону Гуанчжоу — вечернюю, спокойную и очаровательную! Вы прогуляетесь по старинным улочкам района Юнцинфан, где история встречается с современностью, посетите храм Великого Будды и завершите вечер круизом по реке Чжуцзян. Башня Кантона, мосты, неоновые огни и отражения в воде — идеальный финал насыщенного дня!
Описание круиза
Вы увидите:
- атмосферные улочки района Юнцинфан — сочетание старого Кантонa и современных креативных пространств.
- мост Лунного света — скрытую смотровую точку с видом на вечерний город.
- храм Великого Будды в мягком свете фонарей — место духовной тишины.
- захватывающие панорамы с борта корабля во время ночного круиза по реке Чжуцзян.
- огни башни Кантона, неоновые мосты и отражения мегаполиса на воде.
И узнаете:
- как Гуанчжоу стал главным портом юга Китая и какую роль сыграла река Чжуцзян.
- как устроена городская архитектура — от исторических зданий до футуристической башни Кантона.
- где прячутся лучшие неочевидные виды на вечерний Гуанчжоу, о которых не пишут в путеводителях.
- а также об истории района Юнцинфан и его превращении из традиционного квартала в центр городской культуры.
Организационные детали
- В стоимость включено: билет на водную прогулку, перемещение на такси, безалкогольные напитки или бутилированная вода.
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим только в храм.
- Отдельно по желанию оплачивается ужин.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Хуанша»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
4 ноя 2025
В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и
Плюсы: 1. В буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и
Входит в следующие категории Гуанчжоу
Похожие экскурсии из Гуанчжоу
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
10 дек в 09:00
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
от $280 за человека