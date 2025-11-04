Мои заказы

Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки

Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Откройте другую сторону Гуанчжоу — вечернюю, спокойную и очаровательную! Вы прогуляетесь по старинным улочкам района Юнцинфан, где история встречается с современностью, посетите храм Великого Будды и завершите вечер круизом по реке Чжуцзян. Башня Кантона, мосты, неоновые огни и отражения в воде — идеальный финал насыщенного дня!
1 отзыв
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки© Лесли

Описание круиза

Вы увидите:

  • атмосферные улочки района Юнцинфан — сочетание старого Кантонa и современных креативных пространств.
  • мост Лунного света — скрытую смотровую точку с видом на вечерний город.
  • храм Великого Будды в мягком свете фонарей — место духовной тишины.
  • захватывающие панорамы с борта корабля во время ночного круиза по реке Чжуцзян.
  • огни башни Кантона, неоновые мосты и отражения мегаполиса на воде.

И узнаете:

  • как Гуанчжоу стал главным портом юга Китая и какую роль сыграла река Чжуцзян.
  • как устроена городская архитектура — от исторических зданий до футуристической башни Кантона.
  • где прячутся лучшие неочевидные виды на вечерний Гуанчжоу, о которых не пишут в путеводителях.
  • а также об истории района Юнцинфан и его превращении из традиционного квартала в центр городской культуры.

Организационные детали

  • В стоимость включено: билет на водную прогулку, перемещение на такси, безалкогольные напитки или бутилированная вода.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим только в храм.
  • Отдельно по желанию оплачивается ужин.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Лесли
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
4 ноя 2025
В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и
читать дальше

как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
Минусы:
1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
Поэтому в целом рекомендую.

Входит в следующие категории Гуанчжоу

