Экскурсии из аэропорта Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
11 янв в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
На машине
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 19:00
10 янв в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Простой и удобный способ добраться до отеля - без стресса и переплат
Начало: В аэропорту или отеле
Завтра в 08:00
10 янв в 08:00
$88 за всё до 6 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Гуанчжоу с блогером;
  2. Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город;
  3. Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в январе 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
