Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
11 янв в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 19:00
10 янв в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Простой и удобный способ добраться до отеля - без стресса и переплат
Начало: В аэропорту или отеле
Завтра в 08:00
10 янв в 08:00
$88 за всё до 6 чел.
- ККарина25 октября 2025Спасибо, все прошло идеально, очень комфортно и без лишних манипуляций. Все четко и по делу
- IIuliia18 октября 2025Водитель привез не в тот отель! Пришлось объяснять и плюс 20 минут ехать до нужного отеля
- ААртём28 июля 2025Спасибо, доехали с комфортом
- ДДарья10 июля 2025Благодарю
- ДДенис26 июня 2025Встретили в аэропорту, дождались пока мы разберемся где выходы/входы, отвезли в сафари-парк, всегда были на связи и очень помогали советами!
- ЕЕлена10 марта 2025Мы посетили Гуанчжоу первый раз. Цель визита - посещение большой отраслевой выставки. Дней мало, перелет сложный, поэтому разбираться с такси
- ААлексей5 января 2025Авто соответствует, поддержка на связи, все четко и вовремя.
