Мои заказы

Билет на смотровую башню Гуанчжоу

Увидеть мегаполис с высоты через панорамные окна и стеклянный пол
Canton Tower — символ Гуанчжоу и одна из самых высоких башен мира. Вы поднимитесь на смотровую площадку, выберете свой уровень высоты — и насладитесь панорамами. При желании побываете в музее восковых фигур и прокатитесь на горизонтальном колесе обозрения. Днём или ночью, в закрытом зале или на открытой террасе — каждый найдёт здесь что-то своё.
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
Билет на смотровую башню Гуанчжоу

Описание билета

428 м и 433 м — смотровые залы с панорамным остеклением (Baiyun и Starry Sky) на 107-м и 108-м этажах. Здесь даже пол из стекла! Доступны в рамках любой выбранной категории билета.
450 м — открытая смотровая терраса — выход на свежий воздух и обзор 360° без стекла. Идеальное место для фотографий на закате.
460 м — колесо обозрения Bubble Tram — самое высокое горизонтальное колесо обозрения в мире. Прозрачные кабины медленно движутся по периметру башни — около 20 минут над городом. Обратите внимание, на колесо могут быть очереди.
488 м — вершина телебашни — самая высокая открытая смотровая площадка в мире. Выше, чем башня Бурдж-Халифа в Дубае!

А также по отдельному билету вы осмотрите музей восковых фигур Curtain Up на первом этаже башни. В десяти тематических зонах более 70 фигур знаменитостей.

Наш совет: приезжайте перед закатом — увидите город и в дневном свете, и в ночной подсветке.

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании укажите своё полное имя, контактный телефон и адрес электронной почты
  • После оплаты вы получите электронный ваучер, который нужно будет обменять на билет
  • Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта — он необходим для обмена билета в западной кассе башни (West Ticket Office)
  • Вход — строго в рамках временного слота, указанного в билете. В случае опоздания вы не сможете попасть внутрь, поэтому приходите заранее

Организационные детали

  • Обратите внимание: билет невозвратный — мы не сможем вернуть оплату
  • Режим работы: ежедневно 10:00–22:30, по понедельникам — с 12:00, в последний понедельник месяца — с 17:00. В праздничные дни часы работы могут меняться
  • Ближайшая станция метро — Canton Tower (линия 3)
  • Посещение башни не рекомендовано для беременных, людей с сердечными заболеваниями и боязнью высоты

в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет на закрытые смотровые на высоте 428 м и 433 м$36
Билет на закрытые смотровые и открытую на высоте 450 м$55
Билет на крытые и открытую смотровую + колесо обозрения$68
Билет на самую высокую смотровую на высоте 488 м и все площадки ниже$98
Билет в музей восковых фигур$13
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в башню
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин
Сяо Мин — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.

Входит в следующие категории Гуанчжоу

Похожие экскурсии на «Билет на смотровую башню Гуанчжоу»

Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
44 отзыва
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
На машине
Трансфер в/из аэропорта
Круизы по Жемчужной реке
30 минут
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
29 мая в 17:00
от $320 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
Круизы по Жемчужной реке
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гуанчжоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гуанчжоу
$36 за человека