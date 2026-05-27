Увидеть мегаполис с высоты через панорамные окна и стеклянный пол
Canton Tower — символ Гуанчжоу и одна из самых высоких башен мира. Вы поднимитесь на смотровую площадку, выберете свой уровень высоты — и насладитесь панорамами. При желании побываете в музее восковых фигур и прокатитесь на горизонтальном колесе обозрения. Днём или ночью, в закрытом зале или на открытой террасе — каждый найдёт здесь что-то своё.
Описание билета
428 м и 433 м — смотровые залы с панорамным остеклением (Baiyun и Starry Sky) на 107-м и 108-м этажах. Здесь даже пол из стекла! Доступны в рамках любой выбранной категории билета. 450 м — открытая смотровая терраса — выход на свежий воздух и обзор 360° без стекла. Идеальное место для фотографий на закате. 460 м — колесо обозрения Bubble Tram — самое высокое горизонтальное колесо обозрения в мире. Прозрачные кабины медленно движутся по периметру башни — около 20 минут над городом. Обратите внимание, на колесо могут быть очереди. 488 м — вершина телебашни — самая высокая открытая смотровая площадка в мире. Выше, чем башня Бурдж-Халифа в Дубае!
А также по отдельному билету вы осмотрите музей восковых фигур Curtain Up на первом этаже башни. В десяти тематических зонах более 70 фигур знаменитостей.
Наш совет: приезжайте перед закатом — увидите город и в дневном свете, и в ночной подсветке.
Как воспользоваться билетом
При бронировании укажите своё полное имя, контактный телефон и адрес электронной почты
После оплаты вы получите электронный ваучер, который нужно будет обменять на билет
Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта — он необходим для обмена билета в западной кассе башни (West Ticket Office)
Вход — строго в рамках временного слота, указанного в билете. В случае опоздания вы не сможете попасть внутрь, поэтому приходите заранее
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный — мы не сможем вернуть оплату
Режим работы: ежедневно 10:00–22:30, по понедельникам — с 12:00, в последний понедельник месяца — с 17:00. В праздничные дни часы работы могут меняться
Ближайшая станция метро — Canton Tower (линия 3)
Посещение башни не рекомендовано для беременных, людей с сердечными заболеваниями и боязнью высоты
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Билет на закрытые смотровые на высоте 428 м и 433 м
$36
Билет на закрытые смотровые и открытую на высоте 450 м
$55
Билет на крытые и открытую смотровую + колесо обозрения
$68
Билет на самую высокую смотровую на высоте 488 м и все площадки ниже
$98
Билет в музей восковых фигур
$13
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в башню
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия.
Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
