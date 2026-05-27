Canton Tower — символ Гуанчжоу и одна из самых высоких башен мира. Вы поднимитесь на смотровую площадку, выберете свой уровень высоты — и насладитесь панорамами. При желании побываете в музее восковых фигур и прокатитесь на горизонтальном колесе обозрения. Днём или ночью, в закрытом зале или на открытой террасе — каждый найдёт здесь что-то своё.

Описание билета

428 м и 433 м — смотровые залы с панорамным остеклением (Baiyun и Starry Sky) на 107-м и 108-м этажах. Здесь даже пол из стекла! Доступны в рамках любой выбранной категории билета.

450 м — открытая смотровая терраса — выход на свежий воздух и обзор 360° без стекла. Идеальное место для фотографий на закате.

460 м — колесо обозрения Bubble Tram — самое высокое горизонтальное колесо обозрения в мире. Прозрачные кабины медленно движутся по периметру башни — около 20 минут над городом. Обратите внимание, на колесо могут быть очереди.

488 м — вершина телебашни — самая высокая открытая смотровая площадка в мире. Выше, чем башня Бурдж-Халифа в Дубае!

А также по отдельному билету вы осмотрите музей восковых фигур Curtain Up на первом этаже башни. В десяти тематических зонах более 70 фигур знаменитостей.

Наш совет: приезжайте перед закатом — увидите город и в дневном свете, и в ночной подсветке.

Как воспользоваться билетом

При бронировании укажите своё полное имя, контактный телефон и адрес электронной почты

После оплаты вы получите электронный ваучер, который нужно будет обменять на билет

Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта — он необходим для обмена билета в западной кассе башни (West Ticket Office)

Вход — строго в рамках временного слота, указанного в билете. В случае опоздания вы не сможете попасть внутрь, поэтому приходите заранее

Организационные детали