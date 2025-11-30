Мои заказы

Гуанчжоу на максимум

Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании гида-русскоговорящего китайца
Чтобы разобраться, почему китайцы гуляют в пижамах, как выбирают благополучные даты для переезда и где делают фото, чтобы понравиться родителям, приглашаем на экскурсию вглубь Гуанчжоу. Вы увидите главные символы города и самые фотогеничные локации. И познакомитесь с повседневной культурой и неожиданными для европейцев особенностями местной жизни.
Описание экскурсии

Башня Гуанчжоу — символ города и одна из самых высоких телебашен мира. Вы узнаете, какие рекорды она побила и почему здесь любят гулять в тапочках.

Набережная реки Жемчужной — место для эффектных футуристических фото. Особенно удачные кадры получается в сумерках, когда город, мосты и башни подсвечиваются.

Остров Шамянь — колониальный район в европейском стиле. Побродим по аллеям среди старинных зданий и скульптур вдали от шумного центра. Вы выясните, где китайцы делают свадебные фото, как сюда попали французы и почему тут столько памятников.

Буддийский храм Шести Баньянов, которому полторы тысячи лет. Мы побываем внутри, и вы услышите о местных традициях и о том, почему сюда приходят просить о здоровье и бизнесе.

Пекинская улица. За стеклом — древние улицы династий Мин и Тан, а вокруг — магазины, уличная еда и шум большого города. Вы выясните, где искать самые странные деликатесы стрит-фуда

Цветочная площадь в окружении небоскрёбов, музеев и фонтанов. Вы поймёте, почему влюблённые пары со всех концов Китая приезжают сюда на фотосессию.

Район Zhujiang New Town и Four Seasons Hotel (зайдём внутрь) — фотогеничный деловой район с зеркальными фасадами, дизайнерскими лестницами и концептуальными кафе. Вы окажетесь в локациях, где местные блогеры снимают reels, и посмотрите на Гуанчжоу глазами футуристов.

По пути мы поговорим о современных китайцах:

  • как они работают, отдыхают, ходят в храмы, празднуют свадьбы и выбирают еду
  • об их традициях, бытовых суевериях, культуре уважения и правилах хорошего тона
  • и многом другом!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Audi A5
  • По желанию за доплату вы подниметесь на кантонскую башню — 150–400 юаней за чел. (~$21–56) в зависимости от уровня смотровой и входа на аттракционы
  • Дегустация стрит-фуда — по желанию, не входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов-китайцев — все они превосходно владеют русским языком

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Мы — команда местных гидов в Гуанчжоу. Живём здесь много лет, говорим по-русски и знаем город не по туристическим буклетам, а изнутри — его скрытые дворики, настоящие чайные, старинные храмы и
рынки, где рождается дух Южного Китая. Наша миссия — показать Гуанчжоу таким, каким мы его любим сами: живым, вкусным, контрастным и вдохновляющим. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём атмосферу — чтобы вы уехали с чувством, что узнали город по-настоящему. С нами вы увидите больше, чем просто достопримечательности: услышите истории, которые рассказывают только местные, попробуете настоящие кантонские блюда и поймёте, почему Гуанчжоу называют сердцем Поднебесной.

