Чтобы разобраться, почему китайцы гуляют в пижамах, как выбирают благополучные даты для переезда и где делают фото, чтобы понравиться родителям, приглашаем на экскурсию вглубь Гуанчжоу. Вы увидите главные символы города и самые фотогеничные локации. И познакомитесь с повседневной культурой и неожиданными для европейцев особенностями местной жизни.

Описание экскурсии

Башня Гуанчжоу — символ города и одна из самых высоких телебашен мира. Вы узнаете, какие рекорды она побила и почему здесь любят гулять в тапочках.

Набережная реки Жемчужной — место для эффектных футуристических фото. Особенно удачные кадры получается в сумерках, когда город, мосты и башни подсвечиваются.

Остров Шамянь — колониальный район в европейском стиле. Побродим по аллеям среди старинных зданий и скульптур вдали от шумного центра. Вы выясните, где китайцы делают свадебные фото, как сюда попали французы и почему тут столько памятников.

Буддийский храм Шести Баньянов, которому полторы тысячи лет. Мы побываем внутри, и вы услышите о местных традициях и о том, почему сюда приходят просить о здоровье и бизнесе.

Пекинская улица. За стеклом — древние улицы династий Мин и Тан, а вокруг — магазины, уличная еда и шум большого города. Вы выясните, где искать самые странные деликатесы стрит-фуда

Цветочная площадь в окружении небоскрёбов, музеев и фонтанов. Вы поймёте, почему влюблённые пары со всех концов Китая приезжают сюда на фотосессию.

Район Zhujiang New Town и Four Seasons Hotel (зайдём внутрь) — фотогеничный деловой район с зеркальными фасадами, дизайнерскими лестницами и концептуальными кафе. Вы окажетесь в локациях, где местные блогеры снимают reels, и посмотрите на Гуанчжоу глазами футуристов.

По пути мы поговорим о современных китайцах:

как они работают, отдыхают, ходят в храмы, празднуют свадьбы и выбирают еду

об их традициях, бытовых суевериях, культуре уважения и правилах хорошего тона

и многом другом!

