9 часов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
28 дек в 09:30
31 дек в 09:30
от $250 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Познакомиться с городом и узнать о жизни в удивительной стране от своего человека в Китае
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастасья4 ноября 2024Понравился маршрут: историческая часть - прогулка по парку - вечерний современный Гуанчжоу. Гид Николай отвечает на любые вопросы, в том числе о повседневной жизни обычных китайцев. Очень вкусный обед входит в программу. Советуем!
- ООльга14 октября 2024Приятно когда экскурсовод профессионален. Я из тех кто задает миллион вопросов, Николай аргументированно и дружелюбно отвечал. Спасибо ему большое за то, что он с гордостью показал свой регион.
- ББорис28 сентября 2024В
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Популярные места»
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