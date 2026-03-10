Музеи и искусство Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $36. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Сердце гуандунского Сигуаня - от традиций к современности
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Сердце гуандунского Сигуаня - от традиций к современности
Погрузиться в атмосферу старого района в Гуанчжоу с его многовековой историей и культурой
Начало: На улице Да Бао Лу
««Три драгоценности Сигуаня» — музей под открытым небом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$200 за всё до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Пешая
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Прочувствовать атмосферу города и посмотреть на него глазами местного жителя
«новый музей искусств Гуанчжоу — впечатляющее архитектурное пространство с экспозициями традиционного китайского искусства и работами современных художников»
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
$195 за всё до 5 чел.
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
1.5 часа
Билеты
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
Увидеть мегаполис с высоты через панорамные окна и стеклянный пол
Начало: У входа в башню
«А также по отдельному билету вы осмотрите музей восковых фигур Curtain Up на первом этаже башни»
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
$36 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 марта 2026
    Сердце гуандунского Сигуаня - от традиций к современности
    Были на экскурсии с этой светлой милой девушкой 27 февраля втроем. Прилетели из Москвы, заселились в отель и сразу пошли
    на экскурсию. Не потому что очень интересуемся историей Китая, просто не было возможности в другой день, а все-таки знакомиться с историей любим. Итог, мы не только не уснули, а мы отдохнули, Татэвик очень интересно и легко окунула нас в историю. Провела по милым и аутентичным местам, организовала нам вкусный легкий обед в китайской кафэшке, составила нам компанию, продолжая свой интересный рассказ. Помогла с бытовыми вопросами, с ней мы посетили волшебную лавку с китайским чаем, попробовав его и закупившись подарками. Всем рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    6 марта 2026
    Современный центр Гуанчжоу
    Получилась очень душевная экскурсия.
    Гуляли даже дольше запланированного, несмотря на не очень гуляльную погоду.
    Отдельное спасибо за организацию перерыва на вкусный ужин.
    Благодарим Дашу за организацию нашего первого дня в Гуанчжоу 🙌
  • М
    Миля
    4 марта 2026
    Сердце гуандунского Сигуаня - от традиций к современности
    Татэвик замечательный экскурсовод! все прошло легко, без напряга, а мы были с детьми. даже дождь не помешал. Поели самые вкусные пельмешки, попили чая. все супер! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    31 декабря 2025
    Современный центр Гуанчжоу
    Спасибо большое Даше за отлично проведенное время, составленный маршрут. Погружение в атмосферу города впечатляет. В нашем путешествии по Китаю знакомство
    в конце с современным Гуанчжоу вписалось на все 100%. Даша, как местный житель, раскрыла атмосферу и дух современной столицы южного Китая.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сердце гуандунского Сигуаня - от традиций к современности;
  2. Современный центр Гуанчжоу;
  3. Билет на смотровую башню Гуанчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Остров Шамянь;
  3. Пекинская улица;
  4. Площадь Хуа Чэн;
  5. Самое главное;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Мосты;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 4 ⭐ отзыва, цены от $36. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май