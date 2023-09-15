Прогулка с ветерком на велосипеде — это приятный способ знакомства с городом. Я покажу вам лучшее из того, что видел за 9 лет жизни в Гуанчжоу: исторический центр и набережные, колониальный остров с особняками и тенистыми аллеями. В ходе прогулки я расскажу историю Гуанчжоу и отвечу на вопросы о современности. И конечно, у вас в телефоне появится много красочных фотографий!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚲 Историческая набережная Гуанчжоу. Здесь бурно развивалась торговля города. Вы полюбуетесь великолепным зданием Таможни провинции Гуандун и видом на Жемчужную реку.

🚲 Остров Шамянь. Мы посмотрим на колониальную архитектуру Англии и Франции 19 века. Неспешно проедемся по тенистой аллее с особняками.

🚲 Пешеходная улица Шансядзиу с красными фонариками и уютными магазинчиками. Поразглядываем старые здания, вдохнём ароматы пряностей и сушёностей для китайской традиционной медицины.

🚲 Туристический кластер Йончинфан. Известен тем, что здесь бывал президент Китая. Наши объекты для осмотра — красивейшая архитектура Музея Кантонской оперы и река Ливань.

🚲 Недолгая пешая прогулка через парк с озером, после которой мы пересядем на другие велосипеды и вернёмся на историческую набережную, откуда начиналось путешествие.

Организационные детали

Аренда велосипедов включена в цену экскурсии. Оставить их можно в любом месте.