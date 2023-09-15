Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу

Крутим педали в сторону самых красивых мест города

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Прогулка с ветерком на велосипеде — это приятный способ знакомства с городом.

Я покажу вам лучшее из того, что видел за 9 лет жизни в Гуанчжоу: исторический центр и набережные, колониальный остров с особняками и тенистыми аллеями. В ходе прогулки я расскажу историю Гуанчжоу и отвечу на вопросы о современности. И конечно, у вас в телефоне появится много красочных фотографий!
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Велосипедная экскурсия по Гуанчжоу
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚲 Историческая набережная Гуанчжоу. Здесь бурно развивалась торговля города. Вы полюбуетесь великолепным зданием Таможни провинции Гуандун и видом на Жемчужную реку.

🚲 Остров Шамянь. Мы посмотрим на колониальную архитектуру Англии и Франции 19 века. Неспешно проедемся по тенистой аллее с особняками.

🚲 Пешеходная улица Шансядзиу с красными фонариками и уютными магазинчиками. Поразглядываем старые здания, вдохнём ароматы пряностей и сушёностей для китайской традиционной медицины.

🚲 Туристический кластер Йончинфан. Известен тем, что здесь бывал президент Китая. Наши объекты для осмотра — красивейшая архитектура Музея Кантонской оперы и река Ливань.

🚲 Недолгая пешая прогулка через парк с озером, после которой мы пересядем на другие велосипеды и вернёмся на историческую набережную, откуда начиналось путешествие.

Организационные детали

Аренда велосипедов включена в цену экскурсии. Оставить их можно в любом месте.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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