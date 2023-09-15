Крутим педали в сторону самых красивых мест города
Я покажу вам лучшее из того, что видел за 9 лет жизни в Гуанчжоу: исторический центр и набережные, колониальный остров с особняками и тенистыми аллеями. В ходе прогулки я расскажу историю Гуанчжоу и отвечу на вопросы о современности. И конечно, у вас в телефоне появится много красочных фотографий!
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Описание
Что вас ожидает
🚲 Историческая набережная Гуанчжоу. Здесь бурно развивалась торговля города. Вы полюбуетесь великолепным зданием Таможни провинции Гуандун и видом на Жемчужную реку.
🚲 Остров Шамянь. Мы посмотрим на колониальную архитектуру Англии и Франции 19 века. Неспешно проедемся по тенистой аллее с особняками.
🚲 Пешеходная улица Шансядзиу с красными фонариками и уютными магазинчиками. Поразглядываем старые здания, вдохнём ароматы пряностей и сушёностей для китайской традиционной медицины.
🚲 Туристический кластер Йончинфан. Известен тем, что здесь бывал президент Китая. Наши объекты для осмотра — красивейшая архитектура Музея Кантонской оперы и река Ливань.
🚲 Недолгая пешая прогулка через парк с озером, после которой мы пересядем на другие велосипеды и вернёмся на историческую набережную, откуда начиналось путешествие.
Организационные детали
Аренда велосипедов включена в цену экскурсии. Оставить их можно в любом месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.