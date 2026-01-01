Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
4 апр в 08:00
16 апр в 08:00
199 000 ₽ за человека
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. 11:45. Групповой трансфер из а...
6 мар в 08:00
22 апр в 08:00
$3310 за человека
Гранд-тур по Поднебесной в мини-группе: природа, культура и городской антураж
Отправиться в речной круиз, увидеть скалы Аватары и освоить азы каллиграфии
Начало: Гуанчжоу, холл отеля, 16:00. Добраться из аэропорт...
24 мая в 16:00
25 окт в 16:00
$2800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Гуанчжоу
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в феврале 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 2800 до 199 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», 4 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель