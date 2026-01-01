Найдено 3 тура в категории « С детьми » в Гуанчжоу на русском языке, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «С детьми» Самые популярные туры этой рубрики в Гуанчжоу Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу; Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни; Гранд-тур по Поднебесной в мини-группе: природа, культура и городской антураж. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Гуанчжоу в феврале 2026 Сейчас в Гуанчжоу в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 2800 до 199 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5

Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», 4 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель