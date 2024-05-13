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Авторский тур
14 дней
Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
Завтра в 10:00
17 сен в 10:00
191 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
17 сен в 11:00
28 окт в 11:00
$2 640 за человека
Авторский тур
13 дней
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 915 за человека
Авторский тур
14 дней
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке «Чжанцзяцзе»
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
266 781₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 мая 2024Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
- ЛЛюбовь16 февраля 2024Недавно вернулась из поездки по Китаю. Самые лучшие впечатления от страны и нашего гида Дениса, очень приятный и дружелюбный, максимально
- ГГалина1 февраля 2024Только вернулись из путешествия по Китаю. Однозначно могу рекомендовать. Очень интересный маршрут, мы посмотрели разные локации. И города, и деревни,
- ДДмитрий29 января 2024"Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
- ААйгуль22 декабря 2023Как участник свершившегося путешествия потверждаю - Китай открылся с совершенно новой, нетривиальной и очень притягательной стороны! Вы супер организаторы и
- ГГаяна30 ноября 2023Вообще вас нам послала Вселенная!!!! Я давно хотела в Китай и готова уже была лететь с группой, как раз даты
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Гуанчжоу в июне 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 2 640 до 266 781. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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