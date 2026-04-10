Гуанчжоу и Шэньчжэнь только для вас: исторические кварталы и современные районы
Прогуляться по острову Шамянь, увидеть Кантонскую башню и отдохнуть в своём темпе
Приглашаем исследовать 2 китайских города без суеты.
Вас ждут прогулки по острову Шамянь с европейской архитектурой и старым центром, а также осмотр набережной Жемчужной реки с панорамными видами, включая Кантонскую телебашню. читать дальшеуменьшить
Будет возможность познакомиться с местной культурой и кухней, посетить исторические кварталы. В Шэньчжэнь пройдём по современным районам и набережной. Программа гибкая, поэтому мы сможем адаптировать маршрут под ваши интересы. А если захотите — организуем путешествие в Гонконг.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь и паспорт. Перед поездкой уточняются детали встречи, пожелания по питанию (неострое, вегетарианское) и участию детей.
Программа тура по дням
1 день
Гуанчжоу: Старый город, атмосфера и вечерние виды
Встреча в Гуанчжоу состоится в вашем отеле, аэропорту или на ж/д вокзале по предварительной договорённости.
Прогуляемся по острову Шамянь с европейской архитектурой и уютными улочками, посетим атмосферные районы Старого города, сделаем фотостопы для красивых снимков.
Вечером пройдёмся по набережной Жемчужной реки и насладимся панорамными видами, увидим Кантонскую телебашню.
2 день
Переезд в Шэньчжэнь
Утром вы продолжите знакомство с Гуанчжоу: запланированы активности по интересам. Например, утреннее чаепитие с димсамами или прогулка по старым кварталам.
После обеда — переезд в Шэньчжэнь на скоростном поезде или автомобиле. Вечером пройдёмся по современному району, поужинаем и отдохнём.
3 день
Прогулка по Шэньчжэню и окончание тура
Программа дня посвящена современному Шэньчжэню: осмотр городских панорам и прогулки по удобным районам, при благоприятной погоде — по набережной или побережью. Маршрут остаётся гибким, возможны дополнительные активности по вашим интересам, включая шопинг, посещение кафе и фотостопы.
Далее — трансфер в аэропорт или на вокзал Шэньчжэня по договорённости. При желании можно добавить 4-й день в Гонконге как опциональный вариант, который обсуждается заранее; программа и стоимость предоставляются отдельно.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Индивидуальная программа с адаптацией маршрута под ваши интересы и темп
Все расходы на автомобиль: топливо, платные дороги (включая междугородние), парковки
Что не входит в цену
Проживание
Питание
Входные билеты и развлечения
Дополнительный день в Гонконге - по запросу
Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников. Если вас 3-4 (взрослых), предусмотрена доплата $100 за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гуанчжоу, аэропорт/вокзал/отель, 10:00 или по договорённости
Завершение: Шэньчжэнь, аэропорт/вокзал/отель, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 175 туристов
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае.
В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого читать дальшеуменьшить
залива: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, при необходимости — Гонконг. Я понимаю, с какими вопросами сталкиваются русскоязычные путешественники: что действительно стоит посмотреть; где вкусно поесть без туристических ловушек; как общаться с местными и решать бытовые вопросы.
Свободно говорю на русском и английском, при необходимости помогу как переводчик. Спокойно и без спешки, с уважением к вашему ритму.
