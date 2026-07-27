Эта экскурсия познакомит вас сразу с двумя искусствами, без которых невозможно представить китайскую культуру, — чайной традицией и каллиграфией. Вы отправитесь на плантацию в окрестностях Гуйлиня, сами соберёте листья, увидите, как их превращают в ароматный чай, и научитесь различать сорта во время дегустации. А затем попробуете себя в роли каллиграфа и напишете свои первые иероглифы кистью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание мастер-класса

Гид встретит вас в отеле в Гуйлине и сопроводит на чайную плантацию (30 мин).

По прибытии вы прогуляетесь по плантациям (1 ч) и узнаете, как выращивают и собирают чайные листья. У вас будет возможность самостоятельно принять участие в сборе чая и познакомиться с традициями китайской чайной культуры.

Затем — мастер-класс по изготовлению чая (1 ч). Местные специалисты покажут основные этапы обработки чайных листьев. А после вас ждёт дегустация, во время которой вы узнаете о различных сортах, способах заваривания и правилах чайного этикета.

После чайной программы вы вернётесь в центр Гуйлиня и посетите культурную студию (30 мин), где пройдёт мастер-класс по китайской каллиграфии. Вы познакомитесь с историей и значением китайских иероглифов, освоите базовые техники письма кистью и создадите собственную каллиграфическую работу на память.

По окончании программы гид отвезёт вас обратно в отель (30 мин).

Организационные детали