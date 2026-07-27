Сбор чая и мастер-класс по китайской каллиграфии в Гуйлине (всё включено)
Провести день в мире китайских ремёсел и многовековых традиций
Эта экскурсия познакомит вас сразу с двумя искусствами, без которых невозможно представить китайскую культуру, — чайной традицией и каллиграфией.
Вы отправитесь на плантацию в окрестностях Гуйлиня, сами соберёте листья, увидите, как их превращают в ароматный чай, и научитесь различать сорта во время дегустации. А затем попробуете себя в роли каллиграфа и напишете свои первые иероглифы кистью.
Описание мастер-класса
Гид встретит вас в отеле в Гуйлине и сопроводит на чайную плантацию (30 мин).
По прибытии вы прогуляетесь по плантациям (1 ч) и узнаете, как выращивают и собирают чайные листья. У вас будет возможность самостоятельно принять участие в сборе чая и познакомиться с традициями китайской чайной культуры.
Затем — мастер-класс по изготовлению чая (1 ч). Местные специалисты покажут основные этапы обработки чайных листьев. А после вас ждёт дегустация, во время которой вы узнаете о различных сортах, способах заваривания и правилах чайного этикета.
После чайной программы вы вернётесь в центр Гуйлиня и посетите культурную студию (30 мин), где пройдёт мастер-класс по китайской каллиграфии. Вы познакомитесь с историей и значением китайских иероглифов, освоите базовые техники письма кистью и создадите собственную каллиграфическую работу на память.
По окончании программы гид отвезёт вас обратно в отель (30 мин).
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, сбор чая, мастер-класс по изготовлению чая и мастер-класс по китайской каллиграфии
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 714 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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