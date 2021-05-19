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Полезная информация о Хайкоу

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Местное время в Хайкоу
02:0847
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаХайкоу
По-английскиHaikou
Столица регионаХайкоу является столицей региона
Население города615 835 чел.
АэропортХайкоу HAK
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота14 м. от уровня моря

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Хайкоу

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