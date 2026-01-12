-
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
$389
$409 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
Начните путешествие с комфортом: водитель встретит вас в аэропорту Ханчжоу и доставит в город, обеспечив безопасность и удобство
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 04:00
21 янв в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
Гулять по плантациям, дышать гармонией природы и взбивать чай
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
21 янв в 08:30
22 янв в 08:30
от $400 за всё до 12 чел.
- ААнатолий12 января 2026Отлично провели время в Ханчжоу. Экскурсию проводил Роман. Очень содержательно и позитивно. Надеемся, что получится вергуться весной или осенью. Люба всегда на связи. Организационные вопросы решались оперативно. Большое спасибо!
- ЕЕлена8 января 2026Нам понравилась экскурсия. Спасибо.
- ЛЛариса13 декабря 2025Нам очень понравилась организация экскурсии: всё четко, по времени спланировано замечательно, комфортный транспорт, гид Ася-это вообще сокровище! Помогла нам по всем бытовым вопросам и провела очень интересную экскурсию. Советуем всем своим друзьям теперь эту компанию)
- ЕЕлена17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия, на которой мы были семьей. Наш гид Саша отвечала на все наши вопросы, не только по экскурсии,
- ЕЕвгения17 ноября 2025Мы брали у данного оператора 2 экскурсии, второй в списке не было, но нам ее предоставили по запросу. За что
- KKhatuna30 октября 2025Экскурсия прошла на отлично! Организация экскурсии, предварительная коммуникация были на самом высоком уровне. Все организовано профессионально им душой. Мы очень благодарны, большое спасибо! 🙏❤️🥰
- ТТатьяна14 октября 2025Легкая, интересная экскурсия. Очень красивая природа. Гид замечательно доносила инфо на русском.
Сбор чая - особая медитация) всем понравилось. Но и конечно же сама чайная церемония - идеальное завершение экскурсионного дня. Спасибо!
- ААнастасия5 сентября 2025У нас была экскурсовод Ася, она отлично говорит на русском! Очень много рассказала и про сам Ханчжоу и по самой
- ААсель11 мая 2025Отличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живет. Помогла поторговаться в магазине
- ССлава22 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка.
