Для иностранцев – экскурсии в Ханчжоу

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Ханчжоу на русском языке, цены от $63, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
-
5%
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
$389$409 за всё до 5 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
На машине
Трансфер из аэропорта
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
Начните путешествие с комфортом: водитель встретит вас в аэропорту Ханчжоу и доставит в город, обеспечив безопасность и удобство
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 04:00
21 янв в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу
Гулять по плантациям, дышать гармонией природы и взбивать чай
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $340 за всё до 10 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
21 янв в 08:30
22 янв в 08:30
от $400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    12 января 2026
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Отлично провели время в Ханчжоу. Экскурсию проводил Роман. Очень содержательно и позитивно. Надеемся, что получится вергуться весной или осенью. Люба всегда на связи. Организационные вопросы решались оперативно. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    8 января 2026
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Нам понравилась экскурсия. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    13 декабря 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Нам очень понравилась организация экскурсии: всё четко, по времени спланировано замечательно, комфортный транспорт, гид Ася-это вообще сокровище! Помогла нам по всем бытовым вопросам и провела очень интересную экскурсию. Советуем всем своим друзьям теперь эту компанию)
  • Е
    Елена
    17 ноября 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Очень понравилась экскурсия, на которой мы были семьей. Наш гид Саша отвечала на все наши вопросы, не только по экскурсии,
    читать дальше

    но и житейские. Это было для нас очень важно!
    Нам очень повезло с гидом. Саша очень грамотная, заботливая, позитивная и легкая в общении.
    Очень удобно, что нас забрали из гостиницы на комфортной машине.
    Посетили много достопримечательностей этого города. Много позитивных впечатлений от озеро Сиху. Очень понравилось, что прокатились на лодке. Мы посетили также храм и чайную церемонию.
    Шикарная экскурсия и много позитивных впечатлений.
    Отдельное спасибо за видео с квадракоптера на чайной плантации и китайские костюмы. Это незабываемо!
    Благодарим вашу команду. Желаем всех благ и процветания. А также спасибо нашему гиду Саше. Саша, вы очень замечательный человек. Спасибо за подарки.

  • Е
    Евгения
    17 ноября 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Мы брали у данного оператора 2 экскурсии, второй в списке не было, но нам ее предоставили по запросу. За что
    читать дальше

    большое спасибо! Потому что очень хотелось посмотреть одну из китайских Венеций (Учжэнь), но гидов туда почему-то найти не удавалось. прекрасные, красивые места, очень рекомендую. Жаль, что мы не успели прокатиться по насыпной дороге, что пролегает через озеро Сиху, но времени на это не оставалось. Мы посетили пагоду, монастырь, прокатились на лодочке по озеру, проехали мимо чайных плантаций и завершили свою поездку на древней торговой улице. Хочу отметить очень удобный микроавтобус, он с нами был 2 дня, гиды менялись, а водитель с авто был тот же. Гиды в обоих случаях, как мне показалось, не были профессиональными гидами, скорее были сопровождающими, говорящими по-русски, но какой-то необходимый минимум дали для представления. В нашем случае это было даже к лучшему, дети не уставали от обилия информации и дат, была просто непринужденная прогулка. Особенно хочу отметить Учжэнь. Это очень атмосферное место. Я очень хотела посетить в Учжэне обе части и восточную и западную (Дунжа и Сиджа), меня уговаривали только на западную, потому что она больше, лучше отреставрирована и является туристическим центром, говорили, что мы не успеем везде. Переговоры шли пару дней и я все-таки настояла на своем и не пожалела, потому что часть музеев находятся в восточной части и времени прогулка много не занимает. В итоге мы закончили осмотр обеих частей на 4 часа раньше положенного срока. Нам не очень повезло с погодой, шел дождь, но даже несмотря на это, мы в целом все успели. В целом скажу, что в Китае без гидов никак нельзя. Очень помогает наличие человека рядом, который и с заказом в ресторане тебе поможет, и быстро сориентируется на месте и билеты купит. В целом нам все понравилось, буду еще обращаться к данному оператору. Но конечно перед поездкой все нужно изучить самому, расставить приоритеты и не отходить от намеченного плана. Ну и конечно индивидуальные поездки это недешевое удовольствие)))

  • K
    Khatuna
    30 октября 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Экскурсия прошла на отлично! Организация экскурсии, предварительная коммуникация были на самом высоком уровне. Все организовано профессионально им душой. Мы очень благодарны, большое спасибо! 🙏❤️🥰
  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Легкая, интересная экскурсия. Очень красивая природа. Гид замечательно доносила инфо на русском.
    Сбор чая - особая медитация) всем понравилось. Но и конечно же сама чайная церемония - идеальное завершение экскурсионного дня. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    5 сентября 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    У нас была экскурсовод Ася, она отлично говорит на русском! Очень много рассказала и про сам Ханчжоу и по самой
    читать дальше

    экскурсии очень много и интересно рассказывала.
    Было бы классно сделать на выбор или прогулка на кораблике или прогулка по парку. Парк около озера тоже красивый и хотелось бы в нем больше провести времени.

  • А
    Асель
    11 мая 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Отличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живет. Помогла поторговаться в магазине
    читать дальше

    и сделать приятные покупки.
    В третье части экскурсии, где вы посещаете плантацию чая, вам сотрудницы этого места проведут чайную церемонию. Чайная
    церемония могла бы быть красивее, интересней, больше про продажу чая была.
    в целом нам все понравилось ❤️

  • С
    Слава
    22 апреля 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Ханчжоу - китайский рай на земле;
  2. Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город;
  3. Из Ханчжоу - в чайную деревню Лунъу;
  4. Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс.
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в январе 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 63 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 23 ⭐ отзыва, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март