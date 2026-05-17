Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс

Этот маршрут проведёт вас вдали от стандартных туристических сценариев. Вы начнёте день у воды, пройдёте по старинным торговым улицам, погрузитесь в историю шёлка и завершите путешествие творческим мастер-классом, создав собственный сувенир. Спокойный ритм, культурная глубина и живой контакт с городом — без спешки и поверхностного осмотра.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

9:00–10:00 — озеро Сиху и дамба Байди

Вы услышите легенду о Белой Змее и почувствуете, как этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО соединяет природную гармонию и древнюю китайскую поэзию.

10:30–12:00 — Императорская улица эпохи Южной Сун и улица Хэфан

Историческое торговое сердце города. Здесь по-прежнему жив дух династии Южная Сун: старинные лавки, традиционные аптеки, чайные дома и ремесленные мастерские. Прогулка по этим улицам даёт редкую возможность увидеть Ханчжоу не музейным, а живым — таким, каким он был и остаётся для местных жителей.

12:30–14:00 — Национальный музей шёлка Китая

Крупнейший в мире музей, посвящённый шёлку, раскрывает, почему Ханчжоу называют его столицей. Экспозиции проводят вас от древних ткацких станков и императорских одежд до современной моды, показывая, как ткань становится носителем эстетики, статуса и культурной символики.

14:30–16:30 — мастер-класс по клуазоне

Практическая часть маршрута — художественный мастер-класс по созданию брелока в технике перегородчатой эмали. Под руководством мастера вы:

выберете и доработаете дизайн

уложите металлические перегородки

заполните их цветной эмалью

17:00–18:00 — улица Сяохэчжицзе и Великий канал

Финал маршрута — прогулка по одной из наиболее сохранившихся исторических улиц вдоль Великого канала. Каменные мостовые, изящные мосты, небольшие бутики и чайные создают спокойную, почти камерную атмосферу.

Організаційні деталі