Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
Этот маршрут проведёт вас вдали от стандартных туристических сценариев.
Вы начнёте день у воды, пройдёте по старинным торговым улицам, погрузитесь в историю шёлка и завершите путешествие творческим мастер-классом, создав собственный сувенир. Спокойный ритм, культурная глубина и живой контакт с городом — без спешки и поверхностного осмотра.
Описание мастер-класса
9:00–10:00 — озеро Сиху и дамба Байди
Вы услышите легенду о Белой Змее и почувствуете, как этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО соединяет природную гармонию и древнюю китайскую поэзию.
10:30–12:00 — Императорская улица эпохи Южной Сун и улица Хэфан
Историческое торговое сердце города. Здесь по-прежнему жив дух династии Южная Сун: старинные лавки, традиционные аптеки, чайные дома и ремесленные мастерские. Прогулка по этим улицам даёт редкую возможность увидеть Ханчжоу не музейным, а живым — таким, каким он был и остаётся для местных жителей.
12:30–14:00 — Национальный музей шёлка Китая
Крупнейший в мире музей, посвящённый шёлку, раскрывает, почему Ханчжоу называют его столицей. Экспозиции проводят вас от древних ткацких станков и императорских одежд до современной моды, показывая, как ткань становится носителем эстетики, статуса и культурной символики.
14:30–16:30 — мастер-класс по клуазоне
Практическая часть маршрута — художественный мастер-класс по созданию брелока в технике перегородчатой эмали. Под руководством мастера вы:
выберете и доработаете дизайн
уложите металлические перегородки
заполните их цветной эмалью
17:00–18:00 — улица Сяохэчжицзе и Великий канал
Финал маршрута — прогулка по одной из наиболее сохранившихся исторических улиц вдоль Великого канала. Каменные мостовые, изящные мосты, небольшие бутики и чайные создают спокойную, почти камерную атмосферу.
Организационные детали
Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе включён в стоимость
В цену также входят все входные билеты (озеро Сиху, Национальный музей шёлка Китая) и мастер-класс
В течение дня мы предложим один перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток
Полноценный обед не включён. Гид порекомендует местные деликатесы
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Лесли — Организатор в Ханчжоу
Провёл экскурсии для 535 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
