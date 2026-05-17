Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс

Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
Этот маршрут проведёт вас вдали от стандартных туристических сценариев.

Вы начнёте день у воды, пройдёте по старинным торговым улицам, погрузитесь в историю шёлка и завершите путешествие творческим мастер-классом, создав собственный сувенир. Спокойный ритм, культурная глубина и живой контакт с городом — без спешки и поверхностного осмотра.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс

Описание мастер-класса

9:00–10:00 — озеро Сиху и дамба Байди

Вы услышите легенду о Белой Змее и почувствуете, как этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО соединяет природную гармонию и древнюю китайскую поэзию.

10:30–12:00 — Императорская улица эпохи Южной Сун и улица Хэфан

Историческое торговое сердце города. Здесь по-прежнему жив дух династии Южная Сун: старинные лавки, традиционные аптеки, чайные дома и ремесленные мастерские. Прогулка по этим улицам даёт редкую возможность увидеть Ханчжоу не музейным, а живым — таким, каким он был и остаётся для местных жителей.

12:30–14:00 — Национальный музей шёлка Китая

Крупнейший в мире музей, посвящённый шёлку, раскрывает, почему Ханчжоу называют его столицей. Экспозиции проводят вас от древних ткацких станков и императорских одежд до современной моды, показывая, как ткань становится носителем эстетики, статуса и культурной символики.

14:30–16:30 — мастер-класс по клуазоне

Практическая часть маршрута — художественный мастер-класс по созданию брелока в технике перегородчатой эмали. Под руководством мастера вы:

  • выберете и доработаете дизайн
  • уложите металлические перегородки
  • заполните их цветной эмалью

17:00–18:00 — улица Сяохэчжицзе и Великий канал

Финал маршрута — прогулка по одной из наиболее сохранившихся исторических улиц вдоль Великого канала. Каменные мостовые, изящные мосты, небольшие бутики и чайные создают спокойную, почти камерную атмосферу.

Организационные детали

  • Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе включён в стоимость
  • В цену также входят все входные билеты (озеро Сиху, Национальный музей шёлка Китая) и мастер-класс
  • В течение дня мы предложим один перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток
  • Полноценный обед не включён. Гид порекомендует местные деликатесы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 535 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

-5%
до 3 июня
от $380 за человека