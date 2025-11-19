Трансфер из аэропорта Ханчжоу - это отличный способ начать свой отдых без стресса.



Водитель будет ждать с табличкой, чтобы сопроводить вас до автомобиля и доставить по указанному адресу.



Поездка пройдёт на автомобиле комфортного класса с англоговорящим водителем, а в любое время на связи будет русскоязычный менеджер. В стоимость входит вода для пассажиров. Цена зависит от расстояния до вашего отеля

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханчжоу наиболее комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это не мешает насладиться поездкой благодаря кондиционированным автомобилям. Зимой, с декабря по февраль, трансфер также доступен, хотя возможны небольшие задержки из-за погодных условий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.