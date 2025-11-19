Мои заказы

Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город

Начните путешествие с комфортом: водитель встретит вас в аэропорту Ханчжоу и доставит в город, обеспечив безопасность и удобство
Трансфер из аэропорта Ханчжоу - это отличный способ начать свой отдых без стресса.

Водитель будет ждать с табличкой, чтобы сопроводить вас до автомобиля и доставить по указанному адресу.

Поездка пройдёт на автомобиле комфортного класса с англоговорящим водителем, а в любое время на связи будет русскоязычный менеджер. В стоимость входит вода для пассажиров. Цена зависит от расстояния до вашего отеля

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортная поездка
  • 👋 Встреча с табличкой
  • 💧 Бутилированная вода
  • 📱 Русскоязычная поддержка
  • 🌆 Панорама города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханчжоу наиболее комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это не мешает насладиться поездкой благодаря кондиционированным автомобилям. Зимой, с декабря по февраль, трансфер также доступен, хотя возможны небольшие задержки из-за погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город© Кирилл
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 04:00

Что можно увидеть

  • Панорама города

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников по одному из маршрутов:

  • Аэропорт Ханчжоу —> центр Ханчжоу
  • Центр Ханчжоу —> аэропорт Ханчжоу

Что вас ожидает

Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вам откроется панорама города и окрестностей
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом

Дополнительно:

  • Предусмотрена бутилированная вода для каждого пассажира
  • Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы

Организационные детали

  • Стоимость трансфера зависит от удалённости вашего отеля от аэропорта
  • Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
  • Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.
Задать вопрос

