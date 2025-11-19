Трансфер из аэропорта Ханчжоу - это отличный способ начать свой отдых без стресса.
Водитель будет ждать с табличкой, чтобы сопроводить вас до автомобиля и доставить по указанному адресу.
Поездка пройдёт на автомобиле комфортного класса с англоговорящим водителем, а в любое время на связи будет русскоязычный менеджер. В стоимость входит вода для пассажиров. Цена зависит от расстояния до вашего отеля
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 👋 Встреча с табличкой
- 💧 Бутилированная вода
- 📱 Русскоязычная поддержка
- 🌆 Панорама города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханчжоу наиболее комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это не мешает насладиться поездкой благодаря кондиционированным автомобилям. Зимой, с декабря по февраль, трансфер также доступен, хотя возможны небольшие задержки из-за погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Панорама города
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников по одному из маршрутов:
- Аэропорт Ханчжоу —> центр Ханчжоу
- Центр Ханчжоу —> аэропорт Ханчжоу
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вам откроется панорама города и окрестностей
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Предусмотрена бутилированная вода для каждого пассажира
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость трансфера зависит от удалённости вашего отеля от аэропорта
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Входит в следующие категории Ханчжоу
