Гулять по плантациям, дышать гармонией природы и взбивать чай
Отвлекитесь от городской суеты и откройте скрытую чайную долину Лунъу в Ханчжоу! Вы прогуляетесь по деревням и вдоль воды, соберёте свежие чайные листья на плантациях, познакомитесь с жизнью местных фермеров и насладитесь чайной церемонией в стиле эпохи Сун, на которой сами приготовите напиток.
Описание экскурсии
Отправление из Ханчжоу
Встретимся с вами в удобной для вас точке города и поедем в Лунъу — один из основных районов выращивания чая Лунцзин. В дороге мы расскажем вам о чайном наследии Ханчжоу.
Чайная деревня Лунъу
Вы прогуляетесь по живописной деревне, окружённой пышными чайными плантациями, и узнаете, как местные жители живут в гармонии с чаем и природой.
Водохранилище храма Гуанмин
Пройдёте вдоль водоёма среди холмов, покрытых чайными кустами. Тихая вода и отражение гор — отличный фон для фото.
Деревня Хэцзя
Здесь уже несколько поколений фермеров совершенствуют своё искусство выращивания чая. Вы осмотрите старые чайные домики и бамбуковые стеллажи и услышите истории мастеров.
Сбор чая и церемония взбитого чая эпохи Сун
Отправимся на плантацию собирать свежие чайные листья. А после мастер проведёт для вас изысканную церемонию взбитого чая эпохи Сун. Вы будете не просто наблюдателем, а участником этого древнего искусства, что сочетает красоту и осознанность.
Возвращение в Ханчжоу
После чая мы отвезём вас обратно в Ханчжоу.
Организационные детали
Дорога в Лунъу занимает 40–45 мин
В стоимость включено: трансфер, чайная церемония
Максимальное количество участников без доплаты — 12
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Ханчжоу
Провёл экскурсии для 542 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
