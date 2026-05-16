Отвлекитесь от городской суеты и откройте скрытую чайную долину Лунъу в Ханчжоу! Вы прогуляетесь по деревням и вдоль воды, соберёте свежие чайные листья на плантациях, познакомитесь с жизнью местных фермеров и насладитесь чайной церемонией в стиле эпохи Сун, на которой сами приготовите напиток.

Описание экскурсии

Отправление из Ханчжоу

Встретимся с вами в удобной для вас точке города и поедем в Лунъу — один из основных районов выращивания чая Лунцзин. В дороге мы расскажем вам о чайном наследии Ханчжоу.

Чайная деревня Лунъу

Вы прогуляетесь по живописной деревне, окружённой пышными чайными плантациями, и узнаете, как местные жители живут в гармонии с чаем и природой.

Водохранилище храма Гуанмин

Пройдёте вдоль водоёма среди холмов, покрытых чайными кустами. Тихая вода и отражение гор — отличный фон для фото.

Деревня Хэцзя

Здесь уже несколько поколений фермеров совершенствуют своё искусство выращивания чая. Вы осмотрите старые чайные домики и бамбуковые стеллажи и услышите истории мастеров.

Сбор чая и церемония взбитого чая эпохи Сун

Отправимся на плантацию собирать свежие чайные листья. А после мастер проведёт для вас изысканную церемонию взбитого чая эпохи Сун. Вы будете не просто наблюдателем, а участником этого древнего искусства, что сочетает красоту и осознанность.

Возвращение в Ханчжоу

После чая мы отвезём вас обратно в Ханчжоу.

Организационные детали