Учжэнь — один из самых поэтичных городов Китая, где жизнь веками текла вдоль каналов.
Вы пройдёте по каменным улочкам Дунчжа и набережным Сичжа, рассмотрите старинные дома, мастерские и мосты, заглянете в необычный музей кроватей и увидите, как делают рисовое вино. И в конце — прогулка по реке на деревянной лодке, как в старых китайских пейзажах.
Описание экскурсии
Дорога из Ханчжоу в Учжэнь (1,5 ч)
Поедем по сельской местности Чжэцзяна и поговорим об истории водного города Учжэнь.
Восточная зона Учжэнь — Дунчжа (2 ч)
Узкие каменные улочки петляют между традиционными домами с чёрной черепичной крышей, а каналы тихо пересекают город. Здесь вы:
- посетите бывшую резиденцию писателя Мао Дуна
- исследуете музей «Сто кроватей», где выставлены антикварные кровати с резьбой в виде цветов, птиц и символов благополучия
- заглянете на винодельню, где по старинным рецептам готовят рисовое вино
Обед — по желанию (1 ч)
Посоветуем вам уютный ресторан на набережной, где подают фирменные блюда.
Западная зона — Сичжа (3 ч)
Старинные мосты и широкие каналы обрамлены традиционными домами и чайными. В Сичжа вы:
- побываете в Академии Чжаомина, где принц Чжаомин собрал одну из первых китайских литературных антологий
- зайдёте в здание почты, которому 100 лет
- погуляете по набережным вдоль каменных мостов и домов с фонариками
- отправитесь в путешествие на деревянной лодке по каналам, слушая шум воды и наблюдая за отражением черепичных крыш в реке
Обратная дорога в ваш отель (1,5 ч)
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, все входные билеты, перекус и напиток
- Дополнительные расходы: обед — по меню
- Экскурсию можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 12
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Лесли — Организатор в Ханчжоу
Провёл экскурсии для 534 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
