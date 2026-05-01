Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
«Мы полюбуемся потрясающей панорамой озера и современной части Ханчжоу»
13 мая в 08:00
16 мая в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
до 8 чел.
Хайкинг у озера Сиху
Пройти по живописному маршруту, увидеть Ханчжоу с нового ракурса и посетить древнейшую пагоду
«Вы пройдёте по комфортным оборудованным тропам мимо бамбуковых рощ, гротов и пещер, посетите древний даосский храм и полюбуетесь панорамными видами на город и озеро»
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
от $155 за всё до 8 чел.
до 12 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
«9:00–10:00 — озеро Сиху и дамба Байди»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
от $400 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал нас из Шанхая, привез в Ханчжоу, потом обратно в Шанхай. Автомобиль - комфортабельный новый
Замечательный День мы провели с Варей! Мы в полном восторге! Варя такой открытый и отзывчивый Человек! Столько интересного и нового мы узнали! Буквально окунулись в историю и культуру Китая! А гастрономический экстаз, который мы испытали от блюд в ресторане! Всё очень понравилось! Это был замечательный подарок моей дочери на День рождения! Благодарю!!!
Ирина. Москва. Декабрь. 2025г.
Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час позже. Экскурсия впечатляющая. Варвара довела до паспортного контроля на вокзале. Поинтересовалась как доехали. Дала консультацию по возникшим вопросам в Шанхае. Очень рекомендую Варвару, и данную экскурсию
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
Варвара - наш подарок судьбы после долгих мучений) не задумываясь, рекомендуем ее для всех и каждого, приехавшего в Китай!
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте, входные билеты - все продумано. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий. Варвара очень приятный, легкий и тактичный человек. Спасибо большое 🌷
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.
Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в мае 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 400. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
