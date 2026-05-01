Экскурсии к озерам из Ханчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Ханчжоу на русском языке, цены от $155. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
«Мы полюбуемся потрясающей панорамой озера и современной части Ханчжоу»
13 мая в 08:00
16 мая в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Хайкинг у озера Сиху
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пройти по живописному маршруту, увидеть Ханчжоу с нового ракурса и посетить древнейшую пагоду
«Вы пройдёте по комфортным оборудованным тропам мимо бамбуковых рощ, гротов и пещер, посетите древний даосский храм и полюбуетесь панорамными видами на город и озеро»
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
от $155 за всё до 8 чел.
Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Побывать в местах, где пейзажи, ремёсла и поэзия складываются в цельную картину
«9:00–10:00 — озеро Сиху и дамба Байди»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
от $400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Прекрасный гид! Девушка, живущая в Китае с удивительной судьбой! У нас был индивидуальный тур: водитель забрал нас из Шанхая, привез в Ханчжоу, потом обратно в Шанхай. Автомобиль - комфортабельный новый
минивэн.
Экскурсия была организована по нашему запросу и пожеланиям.
Ханчжоу - мегаполис, где природа и технологии переплетены. В черте города находятся чайные плантации - это поразительно!
Варвара организует разнообразные поездки по всему Китаю. Рекомендуем!!!

Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Замечательный День мы провели с Варей! Мы в полном восторге! Варя такой открытый и отзывчивый Человек! Столько интересного и нового мы узнали! Буквально окунулись в историю и культуру Китая! А гастрономический экстаз, который мы испытали от блюд в ресторане! Всё очень понравилось! Это был замечательный подарок моей дочери на День рождения! Благодарю!!!
Ирина. Москва. Декабрь. 2025г.
Сильвестрова
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час позже. Экскурсия впечатляющая. Варвара довела до паспортного контроля на вокзале. Поинтересовалась как доехали. Дала консультацию по возникшим вопросам в Шанхае. Очень рекомендую Варвару, и данную экскурсию
наталья
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
Вероника
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Варвара - наш подарок судьбы после долгих мучений) не задумываясь, рекомендуем ее для всех и каждого, приехавшего в Китай!
Анастасия
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте, входные билеты - все продумано. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий. Варвара очень приятный, легкий и тактичный человек. Спасибо большое 🌷
Елена
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и
культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)
Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.
Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))
Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания
Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.

Ульяна
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и
темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.

Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.

С удовольствием рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации;
  2. Хайкинг у озера Сиху;
  3. Изысканный Ханчжоу: озеро Сиху, шёлковая культура и художественный мастер-класс.
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в мае 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 400. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
