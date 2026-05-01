Если вы уже успели познакомиться с архитектурой города, самое время исследовать его зелёные тропы.
Мы пройдём среди бамбуковых рощ, заглянем в гроты, пещеры и древний даосский храм, а ещё насладимся видами на озеро Сиху с высоты.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по комфортным оборудованным тропам мимо бамбуковых рощ, гротов и пещер, посетите древний даосский храм и полюбуетесь панорамными видами на город и озеро.
- Зайдёте в пагоду Баочу — одну из древнейших в Ханчжоу.
- Узнаете о местной жизни, природе и культуре Китая.
- Завершите маршрут на берегу Сиху: гид подскажет, где пообедать и погулять.
Организационные детали
- Это пеший маршрут с небольшим набором высоты. Хайкинг подойдёт для любого уровня подготовки и для детей от 10 лет.
- В стоимость включены входные билеты в храм.
- На всём маршруте вас ждут комфортные оборудованные тропы. На вершине горы будет один скальный участок.
- До старта маршрута можно добраться на метро: хайкинг проходит в центральном районе города.
- С вами буду я или другой гид нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Ханчжоу
Провели экскурсии для 73 туристов
Мы — организаторы ярких путешествий в Китае. Предлагаем посетить места не «для галочки», а так, чтобы вы получили уникальный культурный опыт и прожили настоящее приключение, которое точно запомнится!
от $155 за 1–2 человек или $55 за человека, если вас больше