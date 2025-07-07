Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
«И поймёте, почему сюда приезжают со всего мира, чтобы погрузиться в созерцание гармонии культуры, природы и истории»
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«Перед вами откроется идиллическая природная картина»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$389
$409 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
«Свободное время на плантациях — сможете спокойно прогуляться по живописным холмам, взять напрокат традиционный костюм и сделать атмосферные фото — наш гид поможет вам с кадрами»
Завтра в 10:30
21 июл в 10:30
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгораева7 июля 2025Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ! Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу
- ЕЕкатерина21 июня 2025Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места,
- FFedor21 мая 2025Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате,
- ААсель11 мая 2025Отличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живет. Помогла поторговаться в магазине
- ССлава22 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка.
- ДДжуман19 января 2025Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Природа и пейзажи»
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