Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Ханчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Ханчжоу на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
«И поймёте, почему сюда приезжают со всего мира, чтобы погрузиться в созерцание гармонии культуры, природы и истории»
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
8 часов
-
5%
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«Перед вами откроется идиллическая природная картина»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$389$409 за всё до 5 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
«Свободное время на плантациях — сможете спокойно прогуляться по живописным холмам, взять напрокат традиционный костюм и сделать атмосферные фото — наш гид поможет вам с кадрами»
Завтра в 10:30
21 июл в 10:30
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егораева
    7 июля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ! Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу
    читать дальше

    не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду. Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания. Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!

  • Е
    Екатерина
    21 июня 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места,
    читать дальше

    о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)

    Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые
  • F
    Fedor
    21 мая 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате,
    читать дальше

    бронирование ресторанов и прочее) и внимательность ко всем нашим пожеланиям! Обязательно будем рекомендовать всем друзьям и коллегам! 🙏👍❤️ PS Совет от нас: берите машину с водителем. Сэкономите кучу времени и сможете отдохнуть между локациями, даже не думайте брать или не брать, точно брать!👌

  • А
    Асель
    11 мая 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Отличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живет. Помогла поторговаться в магазине
    читать дальше

    и сделать приятные покупки. В третье части экскурсии, где вы посещаете плантацию чая, вам сотрудницы этого места проведут чайную церемонию. Чайная церемония могла бы быть красивее, интересней, больше про продажу чая была. в целом нам все понравилось ❤️

    Отличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живетОтличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живетОтличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живетОтличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живетОтличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живет
  • С
    Слава
    22 апреля 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка.
    Экскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушкаЭкскурсия очень понравилась. Очень красиво. Огромное спасибо экскурсоводу Асе. Позитивная, знающая девушка
  • Д
    Джуман
    19 января 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
    читать дальше

    но моя семья вынесла от этой экскурсии и от общения с девушкой гидом самые лучшие впечатления Эта девушка оказывается работает учителем и свою экскурсию провела очень интересно доя наших детей прдростков Кроме экскурсии она проявила заботу о нашем отьезде в аэропорт и договорилась с водителем о раннем отьезде, хотя это не входило в ее обязанности Вообщем, спасибо огромное Всем вам большое спасибо, особенно вам Женя, вы очень хороший человек и именно о таких как вы, иностранцы судят о китайцах и именно поэтому такое уважение к вашей стране и к вашему народу От всей души благодарю и всем рекомендую Семья Тулюбек из Алматы

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
  2. Ханчжоу - китайский рай на земле
  3. Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в июле 2025
Сейчас в Ханчжоу в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 389 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 20 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь