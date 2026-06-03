Прикоснитесь к легендам Китая.
Мы посетим пагоду Лэйфэн, воспетую в поэмах, и насладимся умиротворением в стенах древнего монастыря Цзиньци. Прокатимся по озеру Сиху и полюбуемся панорамными видами.
На террасных плантациях Лунцзин вы продегустируете зелёный чай, а желающие поучаствуют в мастер-классе по чайной церемонии.
Мы посетим пагоду Лэйфэн, воспетую в поэмах, и насладимся умиротворением в стенах древнего монастыря Цзиньци. Прокатимся по озеру Сиху и полюбуемся панорамными видами.
На террасных плантациях Лунцзин вы продегустируете зелёный чай, а желающие поучаствуют в мастер-классе по чайной церемонии.
Описание экскурсии
- Прогулка по озеру Сиху (час на традиционной лодке с гребцом или около 50 мин на большом круизном теплоходе). Гид покажет самые фотогеничные места и расскажет легенду о белой змее, связанную с мостом Дуаньцяо.
- Пагода Лэйфэн (1 час). Поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть панораму города, и обсудим историю древней башни.
- Монастырь Цзиньцы (1–1,5 часа) — древний храм эпохи Пяти династий, расположенный у подножия горы Наньпин на южном берегу озера Сиху. Вы побываете у «Колодца перевозки брёвен», а гид покажет, откуда открывается красивый вид на пагоду.
- Чайные плантации Лунцзин (1–1,5 часа). Вы попробуете чай, научитесь отличать сорта и прогуляетесь между террасами. Желающие поучаствуют в чайной церемонии.
Организационные детали
- Включён трансфер по Ханчжоу на комфортабельном автомобиле. За доплату можно выбрать автомобили Tesla, Mercedes-Benz или аналогичные.
- С вами буду я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- трансфер из Шанхая и обратно (при необходимости).
- частная лодка (до 4–6 чел.) — 180 юаней / час или круизный теплоход (совместно с группой) — 50 юаней за чел.
- билет в пагоду Лэйфэн — 40 юаней за чел. (включая лифт на верхние этажи).
- билет в монастырь Цзиньцы — 10 юаней за чел.
- урок чайной церемонии — 200 юаней за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 555 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
все понравилось, Лариса отвечала на все наши вопросы, было очень интересно обсудить жизнь и быт в Китае
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