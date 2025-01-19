скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:30
5 фев в 09:30
409$389 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и инновационный бизнес
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
$240 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Ханчжоу в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
5 фев в 00:00
6 фев в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДжуман19 января 2025Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
- LLyazzat24 декабря 2024С нами была гид Ася. Все очень понравилось, Ася такая искренняя и веселая. Спасибо большое ❤️
- ТТатьяна21 ноября 2024Экскурсия понравилась. Гид Лариса пошла навстречу нашим пожеланиям и внесла несколько изменений в программу. Также посоветовала отличный ресторан со вкусной едой. Можем рекомендовать ее и нашего водителя другим путешественникам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в феврале 2025
Сейчас в Ханчжоу в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 389 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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