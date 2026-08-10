Билет в национальный водно-болотный парк «Сиси» - в Ханчжоу

Парк «Сиси» — одна из главных жемчужин Ханчжоу. Вы проведёте день в атмосфере полного умиротворения. Вместо суеты туристических маршрутов вас ждут прогулки вдоль тихих водных каналов, густых зарослей камыша и богатой растительности. Первозданная экосистема водно-болотных угодий хорошо сохранена, а влажный и чистый воздух поможет расслабиться и восстановить силы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от $10 за человека

Описание билета

Просторная территория и спокойная атмосфера. Здесь нет толп, только тишина и комфортный отдых.

Чистый воздух. Парк не зря называют «зелёными лёгкими» Ханчжоу. Густая растительность, сеть каналов и высокое содержание кислорода создают идеальную среду для восстановления сил.

Удобное расположение. «Сиси» находится рядом с центром Ханчжоу и недалеко от Западного озера. Добраться сюда легко на любом транспорте.

Разнообразные развлечения. Вы можете отправиться на лодочную прогулку по каналам, прогуляться по экологическим тропам, посетить старинные поселения у воды и культурные достопримечательности региона Цзяннан.

Как воспользоваться билетом

При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты

После оплаты вы получите электронный билет

Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта

Вход возможен строго в рамках временного слота, указанного в билете.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату

При бронировании укажите своё полное имя и адрес электронной почты

После оплаты вы получите электронный ваучер, который нужно обменять при входе в парк на бумажный

Билет действителен только на выбранную дату посещения

В парк пускают людей от 19 до 59 лет и выше 150 см. Вы должны одновременно соответствовать требованиям по возрасту и росту