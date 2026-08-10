Билет в национальный водно-болотный парк «Сиси» - в Ханчжоу

Парк «Сиси» — одна из главных жемчужин Ханчжоу. Вы проведёте день в атмосфере полного умиротворения.
Вместо суеты туристических маршрутов вас ждут прогулки вдоль тихих водных каналов, густых зарослей камыша и богатой растительности.
Первозданная экосистема водно-болотных угодий хорошо сохранена, а влажный и чистый воздух поможет расслабиться и восстановить силы.
Вместо суеты туристических маршрутов вас ждут прогулки вдоль тихих водных каналов, густых зарослей камыша и богатой растительности.
Первозданная экосистема водно-болотных угодий хорошо сохранена, а влажный и чистый воздух поможет расслабиться и восстановить силы.
Описание билета
Просторная территория и спокойная атмосфера. Здесь нет толп, только тишина и комфортный отдых.
Чистый воздух. Парк не зря называют «зелёными лёгкими» Ханчжоу. Густая растительность, сеть каналов и высокое содержание кислорода создают идеальную среду для восстановления сил.
Удобное расположение. «Сиси» находится рядом с центром Ханчжоу и недалеко от Западного озера. Добраться сюда легко на любом транспорте.
Разнообразные развлечения. Вы можете отправиться на лодочную прогулку по каналам, прогуляться по экологическим тропам, посетить старинные поселения у воды и культурные достопримечательности региона Цзяннан.
Как воспользоваться билетом
- При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты
- После оплаты вы получите электронный билет
- Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
Вход возможен строго в рамках временного слота, указанного в билете.
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
- При бронировании укажите своё полное имя и адрес электронной почты
- После оплаты вы получите электронный ваучер, который нужно обменять при входе в парк на бумажный
- Билет действителен только на выбранную дату посещения
- В парк пускают людей от 19 до 59 лет и выше 150 см. Вы должны одновременно соответствовать требованиям по возрасту и росту
- С 7:30 до 18:30 — весной и летом
- С 8:00 до 17:30 — осенью и зимой
- Вход для посетителей закрывается за час до окончания работы парка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$10
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Сиси»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group — Организатор в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
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