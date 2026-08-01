Индивидуальная
до 12 чел.
Пешком по Харбину
Погрузиться в китайскую повседневность и увидеть русский след в облике города
Начало: У вашего отеля
«Пешеходная улица Чжунъян (2 часа)Европейские фасады гармонично сочетаются с культурой северо-восточного Китая»
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от $470 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харбин с улыбкой: пиво, панды и европейский колорит
За один день увидеть самые необычные места города и почувствовать его европейский характер
Начало: У вашего отеля
«14:30 — Центральная улица и Софийский собор»
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от $320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харбинский калейдоскоп: история, чай, барокко и лёд
Увидеть разные грани города - от старинных артефактов до чайных традиций
Начало: у отеля
«12:30–13:30 — улица китайского барокко Чжунхуа Балок»
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
от $320 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харбину в категории «Улицы и переулки»
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