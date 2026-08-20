Харбинский калейдоскоп: история, чай, барокко и лёд

Увидеть разные грани города - от старинных артефактов до чайных традиций
За один день Харбин сменит несколько декораций.

Вы рассмотрите редкие экспонаты городского музея, разберётесь в китайском чае, прогуляетесь среди причудливого китайского барокко, а затем из городской суеты попадёте в царство льда с подсвеченными скульптурами, горками и лабиринтами. Завершим день знакомством с кухней северо-восточного Китая.
Харбинский калейдоскоп: история, чай, барокко и лёд
Харбинский калейдоскоп: история, чай, барокко и лёд
Харбинский калейдоскоп: история, чай, барокко и лёд

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

9:30–11:00 — Харбинский городской музей

Вы познакомитесь с историей города и его архитектурой, рассмотрите коллекции керамики, монет и произведений искусства. Поговорим о том, как Харбин из небольшого поселения превратился в крупный центр северо-восточного Китая, какую роль в этом сыграла КВЖД и почему город тесно связан с русской культурой.

11:15–12:15 — чайная церемония

Посетим традиционную чайную, познакомимся с китайским чаем и продегустируем разные сорта. Мы объясним, что такое гунфу-ча, чем отличаются зелёный и красный чай, улун и пуэр, а также какую роль чай играет в повседневной жизни китайцев.

12:30–13:30 — улица китайского барокко Чжунхуа Балок

Вы прогуляетесь среди необычных зданий, в которых китайские орнаменты сочетаются с европейскими барочными формами. Мы расскажем, почему такой стиль появился именно в Харбине, как здесь жили и торговали в начале 20 века. По желанию сделаем остановку на обед в местном кафе.

14:00–15:30 — «Харбинский ледяной мир», крытый павильон «Мечта»

Окажемся среди ледяных скульптур, цветной подсветки, горок и лабиринтов. Вы увидите, как создают гигантские композиции и почему лёд для харбинцев стал материалом для искусства.

16:00–17:00 — ужин на выбор

Можно отправиться в пельменную «Дунфан Цзяован» с более чем 20 видами пельменей или выбрать ресторан традиционной северо-восточной кухни. Поговорим о гастрономии Хэйлунцзяна и о том, как климат региона отразился на местных блюдах.

17:00 — завершение программы

В течение дня мы будем возвращаться к главной теме экскурсии — Харбину как городу-синтезу, где переплелись русская и китайская культуры, история и современность, европейская архитектура и местные традиции.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются:
    — аренда наушников с аудиогидом в Харбинском городском музее — 20 юаней (~$3) за чел.
    — входной билет в «Харбинский ледяной мир» — 268 юаней (~$40) за чел.
    — обед и ужин
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 439 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
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от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

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