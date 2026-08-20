За один день Харбин сменит несколько декораций. Вы рассмотрите редкие экспонаты городского музея, разберётесь в китайском чае, прогуляетесь среди причудливого китайского барокко, а затем из городской суеты попадёте в царство льда с подсвеченными скульптурами, горками и лабиринтами. Завершим день знакомством с кухней северо-восточного Китая.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

9:30–11:00 — Харбинский городской музей

Вы познакомитесь с историей города и его архитектурой, рассмотрите коллекции керамики, монет и произведений искусства. Поговорим о том, как Харбин из небольшого поселения превратился в крупный центр северо-восточного Китая, какую роль в этом сыграла КВЖД и почему город тесно связан с русской культурой.

11:15–12:15 — чайная церемония

Посетим традиционную чайную, познакомимся с китайским чаем и продегустируем разные сорта. Мы объясним, что такое гунфу-ча, чем отличаются зелёный и красный чай, улун и пуэр, а также какую роль чай играет в повседневной жизни китайцев.

12:30–13:30 — улица китайского барокко Чжунхуа Балок

Вы прогуляетесь среди необычных зданий, в которых китайские орнаменты сочетаются с европейскими барочными формами. Мы расскажем, почему такой стиль появился именно в Харбине, как здесь жили и торговали в начале 20 века. По желанию сделаем остановку на обед в местном кафе.

14:00–15:30 — «Харбинский ледяной мир», крытый павильон «Мечта»

Окажемся среди ледяных скульптур, цветной подсветки, горок и лабиринтов. Вы увидите, как создают гигантские композиции и почему лёд для харбинцев стал материалом для искусства.

16:00–17:00 — ужин на выбор

Можно отправиться в пельменную «Дунфан Цзяован» с более чем 20 видами пельменей или выбрать ресторан традиционной северо-восточной кухни. Поговорим о гастрономии Хэйлунцзяна и о том, как климат региона отразился на местных блюдах.

17:00 — завершение программы

В течение дня мы будем возвращаться к главной теме экскурсии — Харбину как городу-синтезу, где переплелись русская и китайская культуры, история и современность, европейская архитектура и местные традиции.

Организационные детали