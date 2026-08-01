Харбин с улыбкой: пиво, панды и европейский колорит
За один день увидеть самые необычные места города и почувствовать его европейский характер
Эта экскурсия познакомит вас с Харбином с самых разных сторон.
Вы попробуете свежее пиво прямо на пивоварне, поучаствуете в традиционной чайной церемонии, понаблюдаете за большими пандами, увидите европейскую архитектуру Центральной улицы и узнаете, как складывалась история города.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
Встретимся у вашего отеля и отправимся знакомиться с Харбином — городом, где переплелись китайские, русские и европейские традиции.
9:30–11:00 — Харбинский музей пивоварения
Вы узнаете, как развивалось пивоварение в Харбине, увидите историческое оборудование и интерактивные экспонаты. Затем заглянете в знаменитый «Пьяный домик», где благодаря оптическим иллюзиям и наклонному полу теряется чувство равновесия. А завершится экскурсия дегустацией свежесваренного пива прямо из заводских танков.
12:00–13:00 — чайная церемония
После шумной пивоварни сменим темп и отправимся в чайный домик на Солнечном острове. Во время традиционной церемонии вы попробуете 5–6 сортов китайского чая, познакомитесь с особенностями их приготовления и узнаете, какое место чай занимает в культуре Китая.
13:30 — павильон больших панд
Посетим место, где живут большие панды Чи-Цзы и Чжи-Ма. Вы понаблюдаете, как они отдыхают, играют или лакомятся бамбуком, а также узнаете больше о жизни этих редких животных и программах по сохранению вида.
14:30 — Центральная улица и Софийский собор
Прогуляемся по главному пешеходному проспекту Харбина с исторической застройкой в европейском стиле. Затем подойдём к Софийскому собору, чтобы рассмотреть его архитектуру и сделать фотографии.
16:00 — Музей истории кухни и ужин
Познакомимся с гастрономическим прошлым Харбина в музее, где собрано более тысячи экспонатов: старинные вывески, меню, кухонная утварь и предметы быта. После экскурсии при желании поужинаем в ресторане блюдами, приготовленными по историческим рецептам старого Харбина.
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер и чайная церемония включены в стоимость
Отдельно оплачивается: билет в музей пива — 50 юаней ($7,3) за чел., экскурсия с гидом внутри музея — 40 юаней ($5,9) за группу, посещение панд в парке «Солнечный остров» — 68 юаней ($10) за чел., ужин — по желанию
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Харбине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 397 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальшеуменьшить
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!
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