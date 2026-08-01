Эта экскурсия познакомит вас с Харбином с самых разных сторон. Вы попробуете свежее пиво прямо на пивоварне, поучаствуете в традиционной чайной церемонии, понаблюдаете за большими пандами, увидите европейскую архитектуру Центральной улицы и узнаете, как складывалась история города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд

Встретимся у вашего отеля и отправимся знакомиться с Харбином — городом, где переплелись китайские, русские и европейские традиции.

9:30–11:00 — Харбинский музей пивоварения

Вы узнаете, как развивалось пивоварение в Харбине, увидите историческое оборудование и интерактивные экспонаты. Затем заглянете в знаменитый «Пьяный домик», где благодаря оптическим иллюзиям и наклонному полу теряется чувство равновесия. А завершится экскурсия дегустацией свежесваренного пива прямо из заводских танков.

12:00–13:00 — чайная церемония

После шумной пивоварни сменим темп и отправимся в чайный домик на Солнечном острове. Во время традиционной церемонии вы попробуете 5–6 сортов китайского чая, познакомитесь с особенностями их приготовления и узнаете, какое место чай занимает в культуре Китая.

13:30 — павильон больших панд

Посетим место, где живут большие панды Чи-Цзы и Чжи-Ма. Вы понаблюдаете, как они отдыхают, играют или лакомятся бамбуком, а также узнаете больше о жизни этих редких животных и программах по сохранению вида.

14:30 — Центральная улица и Софийский собор

Прогуляемся по главному пешеходному проспекту Харбина с исторической застройкой в европейском стиле. Затем подойдём к Софийскому собору, чтобы рассмотреть его архитектуру и сделать фотографии.

16:00 — Музей истории кухни и ужин

Познакомимся с гастрономическим прошлым Харбина в музее, где собрано более тысячи экспонатов: старинные вывески, меню, кухонная утварь и предметы быта. После экскурсии при желании поужинаем в ресторане блюдами, приготовленными по историческим рецептам старого Харбина.

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали