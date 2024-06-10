В Куньмине не так просто найти достопримечательности и интересные локации, даже имея под рукой карту. А некоторые уголки города становятся открытием даже для местных! Чтобы показать вам всё самое-самое, я составил особый маршрут. В нём будут и исторические памятники, и живописные места для фотосессий, и любопытные детали, неприметные на первый взгляд.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Куньмин из тех городов, которые лучше всего узнавать, гуляя пешком. На нашей комфортной и приятной прогулке мы будем останавливаться в самых интересных местах, изучать их, фотографировать и любоваться. Вы увидите всё, что должен увидеть человек, который побывал в Куньмине.

В нашей программе: Восточная и Западная пагоды, ворота Золотого петуха и Зелёной лошади, Старая улица, Дом-труба и изогнутые дома-близнецы, озеро Цуйху, военная академия провинции Юньнань, а также храм Юаньтун и река Панлон.

Вы узнаете:

Почему в центре Куньмина много иностранных зданий

Кто такие «Летающие тигры»

Почему в Юньнане много церквей

Как черепичный кот стал символом города

Почему на берегу озера Цуйху все здания одного цвета

Что делал в Куньмине Хо Ши Мин

Чем знаменит храм Юаньтун

Какие культуры и народности пересеклись в этом городе

Организационные детали