В Куньмине не так просто найти достопримечательности и интересные локации, даже имея под рукой карту.
А некоторые уголки города становятся открытием даже для местных! Чтобы показать вам всё самое-самое, я составил особый маршрут.
В нём будут и исторические памятники, и живописные места для фотосессий, и любопытные детали, неприметные на первый взгляд.
А некоторые уголки города становятся открытием даже для местных! Чтобы показать вам всё самое-самое, я составил особый маршрут.
В нём будут и исторические памятники, и живописные места для фотосессий, и любопытные детали, неприметные на первый взгляд.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Куньмин из тех городов, которые лучше всего узнавать, гуляя пешком. На нашей комфортной и приятной прогулке мы будем останавливаться в самых интересных местах, изучать их, фотографировать и любоваться. Вы увидите всё, что должен увидеть человек, который побывал в Куньмине.
В нашей программе: Восточная и Западная пагоды, ворота Золотого петуха и Зелёной лошади, Старая улица, Дом-труба и изогнутые дома-близнецы, озеро Цуйху, военная академия провинции Юньнань, а также храм Юаньтун и река Панлон.
Вы узнаете:
- Почему в центре Куньмина много иностранных зданий
- Кто такие «Летающие тигры»
- Почему в Юньнане много церквей
- Как черепичный кот стал символом города
- Почему на берегу озера Цуйху все здания одного цвета
- Что делал в Куньмине Хо Ши Мин
- Чем знаменит храм Юаньтун
- Какие культуры и народности пересеклись в этом городе
Организационные детали
- Дополнительных расходов, кроме возможных трат на напитки и перекус, не предвидится
- С марта по октябрь лучше иметь головной убор и солнцезащитный крем
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Куньмине
У меня филологическое образование. Работал журналистом, написал книгу о Китае. Живу и работаю в этой стране уже 10 лет, в Куньмин переехал больше года назад. Здесь круглый год хорошая погода и можно гулять в своё удовольствие. Так я и освоил этот замечательный город, а теперь с радостью делюсь знаниями о нём с другими.Задать вопрос
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