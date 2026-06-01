Куньмин сложно понять только через современные улицы.
На этой экскурсии вы подниметесь на гору Сишань с видами на озеро Дяньчи, посетите один из старейших буддийских храмов города и прогуляетесь по историческому району.
Так вы познакомитесь с природой, культурой и традициями Юньнани, а также узнаете больше о жизни и обычаях местных жителей.
На этой экскурсии вы подниметесь на гору Сишань с видами на озеро Дяньчи, посетите один из старейших буддийских храмов города и прогуляетесь по историческому району.
Так вы познакомитесь с природой, культурой и традициями Юньнани, а также узнаете больше о жизни и обычаях местных жителей.
Описание экскурсии
- Живописный район Сишань, расположенный на юго-западе Куньмина, — один из национальных природных парков провинции Юньнань. Он находится примерно в 15 км. от центра города и занимает территорию около 347 кв. км.
- Согласно легенде, в древности на горе останавливался феникс. Люди не знали, что это за птица, и называли её бицзи — «красивая курица», поэтому гору также называли горой Бицзи. А благодаря её очертаниям, напоминающим лежащего Будду, за ней закрепилось ещё одно название — гора Вофо.
- Извилистые горные хребты создают здесь впечатляющие природные пейзажи. На территории района находятся храм Хуатин, храм Тайхуа, павильон Саньцин и другие даосские святыни.
- Сишань известен своими природными ландшафтами, богатой историей и культурным наследием. В древности его называли «первым чудом природы Юньнани».
- Храм Юаньтун, расположенный на улице Юаньтун в Куньмине, — один из старейших буддийских монастырей города с историей более 1200 лет.
- Он был основан в эпоху государства Наньчжао во времена династии Тан и первоначально назывался храмом Тоала.
- В период Дадэ династии Юань, в 1301 году, началось строительство храма Юаньтун. Работы продолжались 18 лет и были завершены в период Юанью в 1319 году.
- Последний исторический район Куньмина и одна из немногих сохранившихся старых улиц города.
- Старейшие здания здесь насчитывают почти 900 лет истории и хранят множество воспоминаний о прошлом Куньмина.
- Старая улица длиной 435 метров остаётся единственной улицей города, сохранившей традиционный архитектурный облик старого Куньмина.
- Здесь можно попробовать аутентичную местную кухню, познакомиться со старинными юньнаньскими играми и заглянуть в аптеку с более чем вековой историей.
- Старая улица соединяет древний и современный Куньмин, сохраняя атмосферу города сквозь века.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входной билет в храм Юаньтун — 10 юаней за чел., билет на Сишань — 55 юаней за чел., фуникулёр — 50 юаней за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Куньмине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2519 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
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