Исследуйте участок Великой Китайской стены Мутяньюй и Летний дворец в ходе однодневной содержательной экскурсии.
Вас ждут невероятные виды, знакомство с историей и культурой Китая, яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Описание экскурсииЭта экскурсия познакомит вас с двумя самыми знаковыми и популярными местами Пекина. Вас ждет погружение в богатое прошлое Китая и захватывающие дух пейзажи. Участок Мутяньюй Сперва вы исследуете Мутяньюй, один из наиболее хорошо сохранившихся и живописных участков Великой Китайской стены. В отличие от многолюдного участка Бадалин, Мутяньюй притягивает туристов своей более спокойной и умиротворяющей атмосферой, погрузившись в которую можно по-настоящему оценить величие этого невероятного чуда. Окруженный густыми лесами и холмами, пейзаж видоизменяется в зависимости от времени года, но никогда не теряет своей красоты. Вы можете прогуляться вдоль отреставрированной стены, полюбоваться ее внушительными сторожевыми башнями и насладиться панорамными видами, простирающимися далеко вдаль. По желанию, сможете прокатиться по канатной дороге или на санях. Летний дворец Во второй половине дня экскурсия продолжится в очаровательном Летнем дворце, самом большом и наиболее хорошо сохранившемся императорском саду в Китае. Когда-то служивший летней резиденцией императоров династии Цин, дворец славится потрясающими озёрами, элегантными павильонами, витиеватыми мостами и живописными ландшафтами. Прогулка по знаменитому Длинному коридору, прогулка на лодке по озеру Куньмин или восхождение на Холм Долголетия откроют для вас умиротворяющие виды и позволят познакомиться с китайским садово-парковым искусством и жизнью императоров. Летний дворец идеально сочетает в себе природную красоту и культурную ценность, что делает его обязательным для посещения любым туристом. Важная информация:
- С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности;
- Пожалуйста, приходите как минимум за 10 минут до отправления;
- Имя и номер удостоверения личности в документе должны полностью совпадать с информацией, использованной при онлайн-бронировании;
- Несоблюдение этого требования приведет к отказу во входе.
Ежедневно в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Мутяньюй
- Летний дворец
Что включено
- Услуги англоязычного гида
- Транспорт
- Входной билет
- Обед (шведский стол), при выборе билета с обедом.
Что не входит в цену
- Канатная дорога 140 юаней с человека (по желанию)
- Тобогган 140 юаней с человека (по желанию)
- Прогулка на лодке по Летнему дворцу 100 юаней с человека (по желанию)
- Летний дворец - Башня буддийских благовоний (Фосян Гэ)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
中国北京市朝阳区XC99+GF8 邮政编码: 100029
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
28 окт 2025
А
Андрей
20 окт 2025
А
Анастасия
6 окт 2025
Все было отлично, несмотря на пробки в праздничные дни (с 1-7 октября в Китае Золотая неделя) посмотрели все запланированное.
На Великой Китайской стене пришлось немного постоять в очередях, в Летний дворец
На Великой Китайской стене пришлось немного постоять в очередях, в Летний дворец
П
Павел
28 сен 2025
Организация экскурсии безупречная. Очень много было рассказано гидом на английском. Еда вкусная, разнообразная. Дополнительно нужно было платить около 300 за доп часть экскурсии. По сути можно было не платить дополнительно
Л
Любовь
22 сен 2025
Подъем на стену, откуда открывается невероятно красивый вид, это точно стоит увидеть
A
Anastasia
20 сен 2025
M
Melnikova
16 сен 2025
Организаторы ответственные. Прислали подробное смс и фото где место встречи заранее. Вовремя отъехали на автобусе в пункт назначения. Экскурсия на английском. Но это и не самое важное. Будьте готовы к
М
Мария
12 сен 2025
That was cool and very interesting!!))
О
Оксана
30 авг 2025
Очень хороший гид у нас был, Ли! Успела за отведенное время сходить на Китайскую стену в обоих направлениях. Летний дворец прекрасен с воды и набережной! Спасибо большое. Никто и ничто не разочаровало.
M
Mikhail
29 авг 2025
We had an absolutely wonderful tour of the Great Wall and the Summer Palace with our guide Selina. She was incredibly knowledgeable, friendly, and attentive, making the whole experience both
Г
Геннадий
21 авг 2025
Спасибо,большое за оказаную услугу,единственный недостаток,втом что проходили более продолжительно,заявленной в описании. 😀😀😀😀
L
Liliya
21 авг 2025
