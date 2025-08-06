Познакомьтесь с Пекином за один день: прогуляйтесь по площади Тяньаньмэнь, загляните в императорский сад Цзиншань и узнайте тайны ритуалов в Храме Неба — объекте ЮНЕСКО.
Завершите маршрут на чайной церемонии с дегустацией редких сортов, а при желании попробуйте легендарную пекинскую утку. Город откроется сразу с нескольких граней — исторической, культурной и гастрономической.
Описание экскурсииЭта экскурсия — отличный способ охватить главное в Пекине за один день. Начнётся маршрут с площади Тяньаньмэнь — самой известной и одной из крупнейших в мире. Вы узнаете, почему её сравнивают с Красной площадью, увидите мавзолей Мао Цзэдуна и памятник народным героям. Затем — прогулка по парку Цзиншань, бывшему императорскому саду. Здесь находятся пять холмов с павильонами, откуда открываются виды на разные части города: от Запретного города до современного делового центра. Далее вы посетите Храм Неба — культовый комплекс, внесённый в список ЮНЕСКО, где императоры приносили жертвы Небу во имя процветания страны. В завершение вас ждёт чайная церемония с дегустацией разных сортов чая в специализированном магазине. По желанию можно заехать в ресторан и попробовать знаменитую пекинскую утку — блюдо, которое стало гастрономическим символом столицы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что входит:
- Площадь Тяньаньмэнь
- Парк Цзиншань (бывший императорский сад)
- Храм Неба (объект ЮНЕСКО)
- Традиционная чайная церемония
- Дополнительно (по желанию):
- Ресторан с традиционной пекинской уткой
Что включено
- Сопровождение гида
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Входные билеты во все локации и покупки в чайном магазине
- Еда и напитки в ресторане
- Поездка проходит на такси или арендованной машине
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Отзывы и рейтинг
3
С
СЕРГЕЙ
6 авг 2025
Перед бронированием все еще колеблется, кто - то там говорит, что гид объясняет неясно, на самом деле гид женя +8615611150760 объясняет очень серьезно, автомобиль очень удобен, хотя русский язык изучается
А
Александра
28 июл 2025
Если вы хотите узнать что-то о Китае или точках, которые посетите на этой экскурсии, то не стоит выбирать этот вариант.
Заранее спросила, знает ли гид русский. Мне ответили утвердительно. В итоге
Входит в следующие категории Пекина
