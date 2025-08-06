Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Пекином за один день: прогуляйтесь по площади Тяньаньмэнь, загляните в императорский сад Цзиншань и узнайте тайны ритуалов в Храме Неба — объекте ЮНЕСКО.



Завершите маршрут на чайной церемонии с дегустацией редких сортов, а при желании попробуйте легендарную пекинскую утку. Город откроется сразу с нескольких граней — исторической, культурной и гастрономической. 3 2 отзыва

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле

Описание экскурсии Эта экскурсия — отличный способ охватить главное в Пекине за один день. Начнётся маршрут с площади Тяньаньмэнь — самой известной и одной из крупнейших в мире. Вы узнаете, почему её сравнивают с Красной площадью, увидите мавзолей Мао Цзэдуна и памятник народным героям. Затем — прогулка по парку Цзиншань, бывшему императорскому саду. Здесь находятся пять холмов с павильонами, откуда открываются виды на разные части города: от Запретного города до современного делового центра. Далее вы посетите Храм Неба — культовый комплекс, внесённый в список ЮНЕСКО, где императоры приносили жертвы Небу во имя процветания страны. В завершение вас ждёт чайная церемония с дегустацией разных сортов чая в специализированном магазине. По желанию можно заехать в ресторан и попробовать знаменитую пекинскую утку — блюдо, которое стало гастрономическим символом столицы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Что входит:

Площадь Тяньаньмэнь

Парк Цзиншань (бывший императорский сад)

Храм Неба (объект ЮНЕСКО)

Традиционная чайная церемония

Дополнительно (по желанию):

Ресторан с традиционной пекинской уткой Что включено Сопровождение гида

Чайная церемония Что не входит в цену Входные билеты во все локации и покупки в чайном магазине

Еда и напитки в ресторане

Поездка проходит на такси или арендованной машине Место начала и завершения? Пекин Когда и сколько длится? Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды