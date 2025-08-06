Мои заказы

Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком

Познакомьтесь с Пекином за один день: прогуляйтесь по площади Тяньаньмэнь, загляните в императорский сад Цзиншань и узнайте тайны ритуалов в Храме Неба — объекте ЮНЕСКО.

Завершите маршрут на чайной церемонии с дегустацией редких сортов, а при желании попробуйте легендарную пекинскую утку. Город откроется сразу с нескольких граней — исторической, культурной и гастрономической.
3
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком

Описание экскурсии

Эта экскурсия — отличный способ охватить главное в Пекине за один день. Начнётся маршрут с площади Тяньаньмэнь — самой известной и одной из крупнейших в мире. Вы узнаете, почему её сравнивают с Красной площадью, увидите мавзолей Мао Цзэдуна и памятник народным героям. Затем — прогулка по парку Цзиншань, бывшему императорскому саду. Здесь находятся пять холмов с павильонами, откуда открываются виды на разные части города: от Запретного города до современного делового центра. Далее вы посетите Храм Неба — культовый комплекс, внесённый в список ЮНЕСКО, где императоры приносили жертвы Небу во имя процветания страны. В завершение вас ждёт чайная церемония с дегустацией разных сортов чая в специализированном магазине. По желанию можно заехать в ресторан и попробовать знаменитую пекинскую утку — блюдо, которое стало гастрономическим символом столицы. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что входит:
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Парк Цзиншань (бывший императорский сад)
  • Храм Неба (объект ЮНЕСКО)
  • Традиционная чайная церемония
  • Дополнительно (по желанию):
  • Ресторан с традиционной пекинской уткой
Что включено
  • Сопровождение гида
  • Чайная церемония
Что не входит в цену
  • Входные билеты во все локации и покупки в чайном магазине
  • Еда и напитки в ресторане
  • Поездка проходит на такси или арендованной машине
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
С
СЕРГЕЙ
6 авг 2025
Перед бронированием все еще колеблется, кто - то там говорит, что гид объясняет неясно, на самом деле гид женя +8615611150760 объясняет очень серьезно, автомобиль очень удобен, хотя русский язык изучается
читать дальше

в китайских университетах, но говорит очень свободно, особенно для китайской культуры, королевской культуры, истории, специального подробного объяснения, очень юмористический, особенно чайное шоу особенно нравится, но также рекомендует нам очень вкусную утку по грилю, цена еще не дорогая, стоит 👍👍👍

А
Александра
28 июл 2025
Если вы хотите узнать что-то о Китае или точках, которые посетите на этой экскурсии, то не стоит выбирать этот вариант.
Заранее спросила, знает ли гид русский. Мне ответили утвердительно. В итоге
читать дальше

0 информации, гид пытался читать в интернете, чтобы отвечать хоть на какие-то наши вопросы. Также можно ездить на такси и самим читать, но это будет стоить не 20 тысяч, как просят за эту «экскурсию»

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
На машине
8 часов
-
5%
90 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
15 ноя в 06:30
16 ноя в 06:30
$328$345 за всё до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
На машине
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине