Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Индивидуальный трансфер в Пекине

Комфортно доехать до отеля, по пути посетить знаковые места и насладиться чайной церемонией

Предлагаем не терять время и начать знакомство с удивительным и загадочным Пекином сразу же после прилёта.

Мы встретим вас на комфортабельном автомобиле, покажем один из хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены и красочный парк Цзиншань.

После вы приобщитесь и к духовной культуре Поднебесной — примете участие в настоящей чайной церемонии.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Комфортное знакомство с Пекином

Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Вам не придётся искать такси или думать, как добраться до отеля на общественном транспорте. По пути узнаете, как и чем живёт город. Гид также поделится историей мест, которые вы посетите.

Великая Китайская стена

Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого.

Парк Цзиншань

Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей.

Чайная церемония

Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях. Продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун.

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). В этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Hоnda HR-V Sport, услуги гида, участие в чайной церемонии
  • Дополнительно оплачиваются билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр — 200 юаней/чел. и в парк Цзиншань — 2 юаня/чел.
  • Длительность и маршрут экскурсии могут быть адаптированы под ваши пожелания и временные ограничения. Подробности обсудим в переписке.
  • Можем организовать трансфер из отеля, посетить достопримечательности и отвезти вас в аэропорт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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