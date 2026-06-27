Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу

Предлагаем не терять время и начать знакомство с удивительным и загадочным Пекином сразу же после прилёта. Мы встретим вас на комфортабельном автомобиле, покажем один из хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены и красочный парк Цзиншань. После вы приобщитесь и к духовной культуре Поднебесной — примете участие в настоящей чайной церемонии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Комфортное знакомство с Пекином

Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Вам не придётся искать такси или думать, как добраться до отеля на общественном транспорте. По пути узнаете, как и чем живёт город. Гид также поделится историей мест, которые вы посетите.

Великая Китайская стена

Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого.

Парк Цзиншань

Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей.

Чайная церемония

Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях. Продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун.

Организационные детали