Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу

Комфортно доехать до отеля, по пути посетить знаковые места и насладиться чайной церемонией
Мы встретим вас на комфортабельном автомобиле, покажем один из хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены и красочный парк Цзиншань.
После вы приобщитесь и к духовной культуре Поднебесной — примете участие в настоящей чайной церемонии.
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Описание
Что вас ожидает
Комфортное знакомство с Пекином
Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Вам не придётся искать такси или думать, как добраться до отеля на общественном транспорте. По пути узнаете, как и чем живёт город. Гид также поделится историей мест, которые вы посетите.
Великая Китайская стена
Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого.
Парк Цзиншань
Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей.
Чайная церемония
Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях. Продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун.
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). В этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Hоnda HR-V Sport, услуги гида, участие в чайной церемонии
- Дополнительно оплачиваются билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр — 200 юаней/чел. и в парк Цзиншань — 2 юаня/чел.
- Длительность и маршрут экскурсии могут быть адаптированы под ваши пожелания и временные ограничения. Подробности обсудим в переписке.
- Можем организовать трансфер из отеля, посетить достопримечательности и отвезти вас в аэропорт
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.