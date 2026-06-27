Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу

Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Вам не придётся искать такси или думать, как добраться до отеля на общественном транспорте. По пути узнаете, как и чем живёт город. Гид также поделится историей мест, которые вы посетите.
Великая Китайская стена
Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого.
Парк Цзиншань
Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей.
Чайная церемония
Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях. Продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле Hоnda HR-V Sport, услуги гида, участие в чайной церемонии
Дополнительно оплачиваются билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр — 200 юаней/чел. и в парк Цзиншань — 2 юаня/чел.
Длительность и маршрут экскурсии могут быть адаптированы под ваши пожелания и временные ограничения. Подробности обсудим в переписке.
Можем организовать трансфер из отеля, посетить достопримечательности и отвезти вас в аэропорт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3396 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу, читать дальшеуменьшить
людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его.
Особенно глубоко освещаем три ключевые темы:
1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм
2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня
3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии
Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование.
Помимо организации экскурсий, поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
нашим гидом был Антон, рейс сильно задержали и гид смог адаптировать программу под оставшееся время, был с нами до позднего вечера, помогал с покупками, подстраивался под запросы(например в программе не читать дальшеуменьшить
было заехать покушать утку, но он нас отвез в отличный ресторанчик в старом городе, подождал пока мы покушали) на великую китайскую стену мы попали после обеда, народу практически не было, это было идельное время чтобы прогуляться без толп! также гид помог с заселением в отель. гида Антона рекомендую!
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ЕвгенийтМалышенко
Гидом был Антон. Все прошло просто великолепно. Встретил в аэропорту, отвез на стену, помог пройти быстрее на канатку, все показывал. Потом были в храме воздуха, смотрели на запретный город с читать дальшеуменьшить
холма(мы приехали во время выходного). Повез на представление в китайском цирке, показал интересные места, ресторанчик с отличной пекинской уткой(где местные). Отвез в аэропорт, хотя это не входило в экскурсию и она сама заняла гораздо больше времени. пять звезд! Хочется вернуться в Китай и пообстоятельнее попутешествовать. Самое главное, спрашивайте, что интересует. А тип экскурсоводов с прибаутками, легендами или историческими данными мне не очень интересен. Этой информации достаточно в любом справочнике. Словом, не стыдно рекомендовать.
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Любовь
Идея начать знакомство с Пекином сразу после приземления оказалась отличной! в 6 утра в аэропорту нас встретил гид-водитель Миша (китайцы для легкости общения с туристами берут русские имена), который сопровождал читать дальшеуменьшить
нас следующие 7 часов. Маршрут соответствовал заявленному. Гид рассказывал об истории Китая (на самом деле я люблю, когда информации оочень много, здесь мне немного не хватало, но я прекрасно понимаю, что рассказывать на иностранном языке сложно) полностью организовал покупку билетов, проходы. Машину вел аккуратно, рассказал много интересного о жизни современного Китая. С удовольствием рекомендуем и гида, и экскурсию.
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Olga
спасибо гиду Антону! мы, оказывается, прилетели на разные терминалы одного аэропорта, а эти термины расположены в разных местах. Антон нас всех собрал. Свозил на Великую Китайскую стену. потом в олимпийский читать дальшеуменьшить
парк на чайную церемонию. потом в ещё один парк, откуда можно было посмотреть сверху на Запретный город. Антон был очень внимательным. Свозил нас покушать именно то, что нам хотелось. нам не пришлось стоять в длинных очередях на великую китайскую стену. Все знает, как быстрее и удобнее сделать! Спасибо, Антон, огромное! Мы очень рады, что заказали эту экскурсию! Без вас мы бы сгинули ещё в аэропорту!;-))) Антон хорошо знает город, рассказывал о том, где мы проезжаем, про историю постройки стены, дал очень полезные советы на счёт того где покупать и не покупать воду, фрукты, на счёт такси и т. д. Все то что надо человеку, впервые оказавшемуся в незнакомой стране! и фотографировал нас, и маршрут под наши возможности подстраивал (у моей сестры ноги больные, ходит с трудом). И зонтиками от солнца нас обеспечил!!! В общем, мы очень довольны этой экскурсией, которая началась в аэропорту и закончилась доставкой в гостиницу! Все было удобно и комфортно!
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Анна
Шикарные впечатления в прямом смысле особенно чувствуют это мои ноги, подъём на стену всю душу выворачивает😃 Приятный гид, рассказывает какие то факты и истории, идёт на встречу и помогает в вопросах. Встретили в аэропорту все как надо, рекомендую
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Денис
замечательная экскурсия, встретили в аэропорту, формат выбирали сами, исходя из свободного времени и интересов, все понравилось
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