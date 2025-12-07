Познакомьтесь с историей императорского Китая во время экскурсии по Запретному городу — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите главные дворцовые залы, императорский сад и уникальную коллекцию драгоценностей в Музее сокровищ.
Описание экскурсии
Архитектурный комплекс Запретного города
Экскурсия начинается с осмотра Врат Мэридиан — главного входа в императорский дворец. Далее вы посетите Зал Верховной гармонии, где проходили церемонии коронации, и Залы Центральной и Сохраняемой гармонии, использовавшиеся для государственных мероприятий.
Императорские покои и сады
Маршрут продолжается в жилой части комплекса, включающей Дворцы Небесной чистоты, Союза и Земного спокойствия — личные покои императора и императрицы. Особое внимание уделяется Императорскому саду с древними деревьями и павильонами.
Музей сокровищ
Завершающей частью программы становится посещение Музея сокровищ, где представлены драгоценности императорского двора: изделия из золота, нефрита, жемчуга и ритуальные предметы, использовавшиеся в дворцовой жизни. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт для входа на территорию.
- Экскурсия проводится при любой погоде, кроме официального закрытия.
- На входе действует контроль безопасности, как в аэропорту.
- Запрещено проносить большие чемоданы, дроны и штативы.
- Возможны очереди на вход в дни высокой посещаемости.
- Место встречи — у станции метро рядом с Запретным городом.
Длительность: 4 часа
Встреча: Станция метро Линия 8 – JinYu Hutong, выход C или другая станция
Часы отправления: 8:30 утра / 12:30 дня
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Врата Мэридиан
- Зал Верховной гармонии
- Залы Центральной и Сохраняемой гармонии
- Дворцы Небесной чистоты, Союза и Земного спокойствия
- Императорский сад
- Музей сокровищ
Что включено
- Билеты в Запретный город
- Билеты в Дом национальных сокровищ
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Jinyu Hutong», линия 8, выход C (возможны альтернативные варианты по запросу)
Завершение: Северные ворота
Когда и сколько длится?
Длительность: 4 часа
Встреча: Станция метро Линия 8 – JinYu Hutong, выход C или другая станция
Часы отправления: 8:30 утра / 12:30 дня
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт для входа на территорию
- Экскурсия проводится при любой погоде, кроме официального закрытия
- На входе действует контроль безопасности, как в аэропорту
- Запрещено проносить большие чемоданы, дроны и штативы
- Возможны очереди на вход в дни высокой посещаемости
- Место встречи - у станции метро рядом с Запретным городом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
