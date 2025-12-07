Архитектурный комплекс Запретного города

Экскурсия начинается с осмотра Врат Мэридиан — главного входа в императорский дворец. Далее вы посетите Зал Верховной гармонии, где проходили церемонии коронации, и Залы Центральной и Сохраняемой гармонии, использовавшиеся для государственных мероприятий.

Императорские покои и сады

Маршрут продолжается в жилой части комплекса, включающей Дворцы Небесной чистоты, Союза и Земного спокойствия — личные покои императора и императрицы. Особое внимание уделяется Императорскому саду с древними деревьями и павильонами.

Музей сокровищ

Завершающей частью программы становится посещение Музея сокровищ, где представлены драгоценности императорского двора: изделия из золота, нефрита, жемчуга и ритуальные предметы, использовавшиеся в дворцовой жизни. Важная информация: