Экскурсии к Запретном городу, дворцу Гугун

Найдено 5 экскурсий в категории «Запретный город» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
«Мы познакомим вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город, парк Цзиншань, главную торговую улицу и площадь»
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
6.5 часов
2 отзыва
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
«Вы узнаете об устройстве Запретного города, его истории и архитектуре дворца, основанной на фэн-шуе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
«Дополнительные расходы: билет в Запретный город — 60 юаней с человека (с ноября по март стоимость составит 40 юаней)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
«Запретный город Гугун расположен в самом сердце Пекина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
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    пришлось немного привыкать, но мы адаптировались быстро и все прошло на ура. Мы не замечали в какой момент что оплачивается, все было очень четко и пунктуально. Маршрут гибко подстраивал под наши хотелки. Лишнего не тулил, а если хотели что то нестандартное (например, мы поменяли посещение цирка на посещение Национального центра исполнительских искусств), то сделал все возможное, чтобы помочь удаленно купить нам билеты, привезти на место и еще проконтролировал, что мы точно вернулись обратно в отель. И может быть рассказ про сами достопримечательности и был достаточно краток, но на все вопросы отвечал. А еще для меня конкретно, было очень приятно поговорить и получить ответы на житейские вопросы от человека, который там живет, без всяких туристических баек, которыми так любят "кормить" приезжих. Отдельно хочу отметить наличие чувства юмора у Бориса. Это так важно уметь посмеяться вместе. Далеко не у всех это получается. А мы постоянно с ним ржали. Это были очень позитивные и увлекательные дни! Пекин прекрасен! Масса впечатлений и все восторженные! Город удивил позитивной энергетикой и очень, очень, очень доброжелательными и отзывчивыми людьми! Спасиииибоооо!!!!

    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Очень всё понравилось. Кай отличный гид и рассказчик.
  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
    Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
    Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсиюОгромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию
  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Были на экскрусии с Борисом 19 апреля. сразу отмечу, что с Борисом приятно иметь дело. Всегда на связи, все заранее
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    вовремя подготовленно и организованно. Интересный рассказ о самобытности, современных аспектах Китая очень органично перекликался с историями о древней цивилизации. Огромное спасибо Боре за экскурсию, радушный прием в Пекине и гостеприимство!

    Были на экскрусии с Борисом 19 апреля. сразу отмечу, что с Борисом приятно иметь дело. Всегда
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Нашим гидом был Борис. Устроил поездку с учетом наших пожеланий. Ничего лишнего не предлагал! Дополнительные услуги не продавал!))). Всегда был на связи, даже вне наших экскурсий! Всегда все точно и вовремя. Очень комфортно! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
    Огромное спасибо, гиду Сергею, экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Т
    Татьяна
    5 апреля 2024
    Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
    Сегодня посетили Китайскую стену и храм Юнхэгун. Гид Анатолий сопровождал нас в поездке. Давал много информации, рассказывал интересно, ответил на
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    всё вопросы. А под конец накормил очень вкусной Пекинской уткой в очень колоритном месте. Мы, а особенно дети, остались очень довольны. Обязательно воспользуемся его услугами в следующее посещение Пекина!

  • В
    Виталий
    7 марта 2024
    По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
    Была прекрасная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Запретный город»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Запретный город" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 270 до 600. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Запретный город», 66 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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