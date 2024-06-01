1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
«Мы познакомим вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город, парк Цзиншань, главную торговую улицу и площадь»
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6.5 часов
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
«Вы узнаете об устройстве Запретного города, его истории и архитектуре дворца, основанной на фэн-шуе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
«Дополнительные расходы: билет в Запретный город — 60 юаней с человека (с ноября по март стоимость составит 40 юаней)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
«Запретный город Гугун расположен в самом сердце Пекина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
- ККристина31 мая 2024Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
- ААлександр29 мая 2024Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
- ИИрина19 мая 2024Очень всё понравилось. Кай отличный гид и рассказчик.
- ККсения19 мая 2024Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
- ГГалина30 апреля 2024Были на экскрусии с Борисом 19 апреля. сразу отмечу, что с Борисом приятно иметь дело. Всегда на связи, все заранее
- ННаталья22 апреля 2024Нашим гидом был Борис. Устроил поездку с учетом наших пожеланий. Ничего лишнего не предлагал! Дополнительные услуги не продавал!))). Всегда был на связи, даже вне наших экскурсий! Всегда все точно и вовремя. Очень комфортно! Рекомендую!
- ЕЕлена18 апреля 2024Огромное спасибо, гиду Сергею, экскурсия прошла на одном дыхании.
- ТТатьяна5 апреля 2024Сегодня посетили Китайскую стену и храм Юнхэгун. Гид Анатолий сопровождал нас в поездке. Давал много информации, рассказывал интересно, ответил на
- ВВиталий7 марта 2024Была прекрасная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Запретный город»
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