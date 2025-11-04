Мои заказы

Запретный город и чайная церемония в Пекине

Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Экскурсия по Запретному городу в Пекине предлагает уникальную возможность узнать о жизни королевских династий и культуре Китая.

Путешествие продолжается на традиционной чайной церемонии, где можно попробовать зелёный чай, улун и пуэр. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство перемещения по городу. Забронируйте заранее, чтобы избежать разочарования из-за отсутствия билетов. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и культуры
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальный Запретный город
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👑 Погружение в культуру Китая
Запретный город и чайная церемония в Пекине© Олег
Запретный город и чайная церемония в Пекине© Олег
Запретный город и чайная церемония в Пекине© Олег
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Запретный город
  • Летний дворец
  • Храм Неба

Описание экскурсии

Запретный город Гугун — самый большой дворцовый комплекс в мире, насчитывает 9999 полукомнат. Благодаря древним источникам известно, что во времена династии Мин во дворце служило 9000 придворных и 10000 евнухов.

Поговорим не только об истории дворца, но и о королевских династиях, культуре хутунов и многовековой истории Пекина.

Чайная церемония. Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды напитка: зелёный чай, улун, пуэр и другие.

Организационные детали

  • Важно: бронируйте экскурсию заранее. Если в Запретный город не окажется билетов, можем заменить его посещение осмотром Летнего дворца или храма Неба
  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, Toyota или аналоге в пределах 4-го кольца Пекина, чайная церемония
  • Дополнительно оплачивается вход в Запретный город: с 1 апреля по 31 октября — 60 юаней за чел., с 1 ноября по 31 марта — 40 юаней за чел.
  • За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке
  • Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом

Олег
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 674 туристов
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

М
Марина
4 ноя 2025
Если вам нужно именно сопровождение "от и до" в Пекине, когда у вас есть несколько часов между вылетами, а на город хочется посмотреть "хоть одним глазком" - однозначно ваш вариант.
читать дальше

Потому что самостоятельно вникать во все эти вопросы мы не хотели: гид за нас платил (отдавали ему юани наличные), везде возил. Всё чётко и вовремя. Если хочется лекции про историю страны и Запретного города - нет, её не будет. Нас всё устроило, но мб хотелось бы всё же чутка больше послушать про Запретный город)

О
Ольга
1 ноя 2025
Отлично провели день в Пекине с Олегом. Успели погулять в Запретном городе, выпить и купить чаю и съесть утку по-пекински. Пересадка у нас была 9 часов. Все отлично, теперь есть план приехать на недельку в Пекин. Олег заинтересовал) Машина комфортная. Очень рекомендую, особенно есть ограничены по времени, можно обращаться к Олегу - всё организует минута в минуту.
Олег
Олег
Ответ организатора:
Ольга,Ваш положительный отзыв -главная награда для меня!
Для пересадка у вас была 9часов надо все организую минута в минуту, надо все успевали,все сматрили.
С наилучшими пожеланиями,ваш гид Олег
Ольга
Ольга
28 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень заботливый и внимательный. Очень понятно все рассказывал, показывал фотографии. Получили незабываемые впечатления, спасибо❤️
Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Ольга!
Большое спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа,и дали мне 100юань и вкусный шоколад,спасибо еще раз!
Е
Елена
26 окт 2025
Мы ездили в Запретный город с замечательным экскурсоводом Олегом. Задавали вопросы, на которые получили подробные ответы. Гид отлично говорит на русском языке.
Т
Татьяна
19 окт 2025
Все отлично! Олег показал нам все самое важное, что можно увидеть, если вы в Пекине впервые и всего на десять часов. Дополнительно согласовали встречу в аэропорту и доставку обратно. Все было просто супер!
Олегу огромное спасибо 🙏🙏🙏
Татьяна
Татьяна
14 окт 2025
Спасибо Олегу за интересную экскурсию. Храм неба и Запретный город должен посетить каждый турист с России. Столько интересного нам рассказал наш гид Олег. Посетите с ним эти интересные места в Китае,не пожалеете. Удачи тебе наш китайский друг!
С
Саяна
1 окт 2025
Кратко о том, как все началось и шло как часы). Едем в Пекин на поезде, на ходу бронируем экскурсию подходящую нам по содержанию и времени. Организатор Олег сразу вышел на
читать дальше

связь, обговорили все детали. Оставалось дождаться назначенной даты. Накануне, как и договаривались, списались с гидом Устей.
В назначенное время нас забрали из отеля на автобусе, довезли до Запретного города, купили нам входные билеты(хотя были у нас опасения, что будут трудности). После прогулки по императорским дорожкам нас повезли на чайную церемонию. Все четко, как в аптеке.
А теперь про то, как было здорово и замечательно. Погода была как на заказ солнечная, гид Устя очень приятная и внимательная девушка, информации было достаточно, чтобы ее всем усвоить и не переутомиться, прогулка через весь комплекс рассчитана тоже оптимально.
Отдельно надо отметить сотрудника Чайного дома, где нас сразили подробностями чайной церемонии, впечатлили ее подача и чувство юмора).
А после Устя нам помогла организовать праздничный обед для нас (у главаря нашей банды был день рождения) в ресторане пекинской утки. Что это было за наслаждение, словами не описать… сами попробуйте, узнаете. А Устя нам ответила на все наши вопросы, подробно проконсультировала про рынки и магазины.
Спасибо большое за прекрасное время!

Олег
Олег
Ответ организатора:
Саяна,Большой спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
Ваш гид Олег
Е
Елизавета
30 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно, отдельно выражаем огромное спасибо гиду Розе за увлекательные рассказы об истории и культуре как города Пекина, так и всего Китая! 🙏🏻🤗
И
Ирина
9 сен 2025
Все очень понравилось!
Мы с подругой хотели максимально посмотреть Запретный город, за 4 часа обошли практически все, послушали про архитектуру и императорскую жизнь, посмотрели несколько выставок внутри.
Олег очень приятно нас встретил, угостил местными фруктами и кефиром, на прощание подарил небольшие подарки, еще и помог разобраться с некоторыми другими достопримечательностями, куда мы собираемся, и помог пополнить алипэй.
Наши ожидания от экскурсии полностью оправдались.
Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Ирина
Большое спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. Я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
С наилучшими пожеланиями,Ваши гид Олег
А
Александр
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Олег хороший рассказчик!
Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Александр!
Спасибо,что дали мне возможность вам служить.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Е
Екатерина
21 авг 2025
Это была наша вторая экскурсия с Олегом, первая нам очень понравилась, ездили на Стену.
Эта экскурсия разочаровала.
Да, он провел нас к кассе, где можно купить билеты день в день, но дальше
читать дальше

мы прошли через запретный просто напрямую, не отходя в стороны. От моих вопросов, что находится по бокам от императорского маршрута и можно ли туда сходить, Олег увиливал. Экскурсия заняла 2 часа. Осталось впечатление, что была цель провести нас как можно скорее. Осталось чувство, что очень много упустили. После этого нам предложили поехать посмотреть на панд, и то что это зоопарк мы поняли, уже когда приехали.
Были разочарованы, особенно я потому что стоимость, на мой взгляд, за экспресс-тур завышена. Но учитывая, что первая экскурсия нам понравилась, думаю Олег немного исправит экскурсию по Запретному городу и будет отлично.

Олег
Олег
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!

Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях. Нам очень жаль, что экскурсия вас разочаровала — для нас важно, чтобы каждый
читать дальше

гость остался доволен.

Давайте, пожалуйста, разберём всё по пунктам, чтобы избежать недопонимания.

О времени:
В описании экскурсии мы всегда указываем продолжительность в 4 часа. Мы начали в 8:15 и завершили как раз в расчётное время, около 12:30. В эти 4 часа было заложено и посещение зоопарка, где я помог вам купить билеты. Мы постарались уложиться ровно в обещанный хронометраж.

О маршруте:
Мне очень жаль, что вам хотелось увидеть больше по сторонам от основного маршрута. Когда мы уходили из Запретного города, я спросил у всей группы, все ли согласны идти дальше, и все, включая вас, подтвердили. Если бы вы сказали о своём пожелании тогда, мы бы обязательно что-то придумали!

О стоимости и чаевых:
Ваш комментарий о цене меня немного озадачил, потому что в самом конце вы любезно дали мне чаевые. Для меня это обычно знак благодарности и признак того, что всё прошло хорошо.

Мы очень любим работать с российскими туристами и благодарны Tripster за это. Ваш отзыв — это важный урок для нас, и мы обязательно сделаем работу над ошибками, чтобы впредь таких ситуаций не повторялось.

Т
Татьяна
17 авг 2025
Здравствуйте! Была экскурсия с гидом Олегом в Запретный город. Экскурсия понравилась. Олег очень хорошо говорит на русском языке. Всегда была возможность сфотографироваться. Рассказал нам много интересного. Потом отвез нас на
читать дальше

чайную церемонию. Это место где пробуешь чай и потом тебе его продают. Тут я ожидала, что национальное, но была просто дегустация и продажа. Чай мы купили. Вкусный. И далее Олег отвез нас в ресторан отведать утку по пекинский. Утка была вкусная и далее отвез домой. В конце экскурсии подарил нам милые подарки. Было очень приятно
Экскурсией довольны, рекомендуем.

И
Игорь
15 авг 2025
Олег имеет хорошие знания и готов ответить на все ваши вопросы.
О
Олеся
7 авг 2025
Нашим гидом был Олег. 5 звезд и самые лучшие рекомендации!
Хорошее знание языка, много дополнительной информации, полностью подстраивался под наши запросы, очень пунктуальный! В целом от экскурсионного дня остались только положительные впечатления!
М
Марина
5 авг 2025
Олег, замечательный гид, умеющий создать настроение и преподнести интересно историю Китая. У Олега прекрасное чувство юмора, он легко находит контакт с людьми. С ним нам было весело. Порадовала его пунктуальность
читать дальше

и напоминания о встрече. Были на экскурсии в августе, стояли жаркие деньки, особенно ценно было с наслаждением окунаться в прохладу его машины и чувствствовать комфорт и заботу. Неожиданные подарки поднимали настроение. У Олега прекрасное чувство юмора. Было весело. Рекомендую.

