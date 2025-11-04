Экскурсия по Запретному городу в Пекине предлагает уникальную возможность узнать о жизни королевских династий и культуре Китая.
Путешествие продолжается на традиционной чайной церемонии, где можно попробовать зелёный чай, улун и пуэр. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство перемещения по городу. Забронируйте заранее, чтобы избежать разочарования из-за отсутствия билетов. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и культуры
Путешествие продолжается на традиционной чайной церемонии, где можно попробовать зелёный чай, улун и пуэр. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство перемещения по городу. Забронируйте заранее, чтобы избежать разочарования из-за отсутствия билетов. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех любителей истории и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальный Запретный город
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📚 Интересные исторические факты
- 👑 Погружение в культуру Китая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Запретный город
- Летний дворец
- Храм Неба
Описание экскурсии
Запретный город Гугун — самый большой дворцовый комплекс в мире, насчитывает 9999 полукомнат. Благодаря древним источникам известно, что во времена династии Мин во дворце служило 9000 придворных и 10000 евнухов.
Поговорим не только об истории дворца, но и о королевских династиях, культуре хутунов и многовековой истории Пекина.
Чайная церемония. Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды напитка: зелёный чай, улун, пуэр и другие.
Организационные детали
- Важно: бронируйте экскурсию заранее. Если в Запретный город не окажется билетов, можем заменить его посещение осмотром Летнего дворца или храма Неба
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, Toyota или аналоге в пределах 4-го кольца Пекина, чайная церемония
- Дополнительно оплачивается вход в Запретный город: с 1 апреля по 31 октября — 60 юаней за чел., с 1 ноября по 31 марта — 40 юаней за чел.
- За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке
- Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Туристическую отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 674 туристов
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
4 ноя 2025
Если вам нужно именно сопровождение "от и до" в Пекине, когда у вас есть несколько часов между вылетами, а на город хочется посмотреть "хоть одним глазком" - однозначно ваш вариант.
О
Ольга
1 ноя 2025
Отлично провели день в Пекине с Олегом. Успели погулять в Запретном городе, выпить и купить чаю и съесть утку по-пекински. Пересадка у нас была 9 часов. Все отлично, теперь есть план приехать на недельку в Пекин. Олег заинтересовал) Машина комфортная. Очень рекомендую, особенно есть ограничены по времени, можно обращаться к Олегу - всё организует минута в минуту.
Олег
Ответ организатора:
Ольга,Ваш положительный отзыв -главная награда для меня!
Для пересадка у вас была 9часов надо все организую минута в минуту, надо все успевали,все сматрили.
С наилучшими пожеланиями,ваш гид Олег
Для пересадка у вас была 9часов надо все организую минута в минуту, надо все успевали,все сматрили.
С наилучшими пожеланиями,ваш гид Олег
Ольга
28 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень заботливый и внимательный. Очень понятно все рассказывал, показывал фотографии. Получили незабываемые впечатления, спасибо❤️
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Ольга!
Большое спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа,и дали мне 100юань и вкусный шоколад,спасибо еще раз!
Большое спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа,и дали мне 100юань и вкусный шоколад,спасибо еще раз!
Е
Елена
26 окт 2025
Мы ездили в Запретный город с замечательным экскурсоводом Олегом. Задавали вопросы, на которые получили подробные ответы. Гид отлично говорит на русском языке.
Т
Татьяна
19 окт 2025
Все отлично! Олег показал нам все самое важное, что можно увидеть, если вы в Пекине впервые и всего на десять часов. Дополнительно согласовали встречу в аэропорту и доставку обратно. Все было просто супер!
Олегу огромное спасибо 🙏🙏🙏
Олегу огромное спасибо 🙏🙏🙏
Татьяна
14 окт 2025
Спасибо Олегу за интересную экскурсию. Храм неба и Запретный город должен посетить каждый турист с России. Столько интересного нам рассказал наш гид Олег. Посетите с ним эти интересные места в Китае,не пожалеете. Удачи тебе наш китайский друг!
С
Саяна
1 окт 2025
Кратко о том, как все началось и шло как часы). Едем в Пекин на поезде, на ходу бронируем экскурсию подходящую нам по содержанию и времени. Организатор Олег сразу вышел на
Олег
Ответ организатора:
Саяна,Большой спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
Ваш гид Олег
Ваш гид Олег
Е
Елизавета
30 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно, отдельно выражаем огромное спасибо гиду Розе за увлекательные рассказы об истории и культуре как города Пекина, так и всего Китая! 🙏🏻🤗
И
Ирина
9 сен 2025
Все очень понравилось!
Мы с подругой хотели максимально посмотреть Запретный город, за 4 часа обошли практически все, послушали про архитектуру и императорскую жизнь, посмотрели несколько выставок внутри.
Олег очень приятно нас встретил, угостил местными фруктами и кефиром, на прощание подарил небольшие подарки, еще и помог разобраться с некоторыми другими достопримечательностями, куда мы собираемся, и помог пополнить алипэй.
Наши ожидания от экскурсии полностью оправдались.
Мы с подругой хотели максимально посмотреть Запретный город, за 4 часа обошли практически все, послушали про архитектуру и императорскую жизнь, посмотрели несколько выставок внутри.
Олег очень приятно нас встретил, угостил местными фруктами и кефиром, на прощание подарил небольшие подарки, еще и помог разобраться с некоторыми другими достопримечательностями, куда мы собираемся, и помог пополнить алипэй.
Наши ожидания от экскурсии полностью оправдались.
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Ирина
Большое спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. Я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
С наилучшими пожеланиями,Ваши гид Олег
Большое спасибо,что уделили время и написали положительный отзыв. Я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и моя работа.
С наилучшими пожеланиями,Ваши гид Олег
А
Александр
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Олег хороший рассказчик!
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Александр!
Спасибо,что дали мне возможность вам служить.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Спасибо,что дали мне возможность вам служить.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Е
Екатерина
21 авг 2025
Это была наша вторая экскурсия с Олегом, первая нам очень понравилась, ездили на Стену.
Эта экскурсия разочаровала.
Да, он провел нас к кассе, где можно купить билеты день в день, но дальше
Эта экскурсия разочаровала.
Да, он провел нас к кассе, где можно купить билеты день в день, но дальше
Олег
Ответ организатора:
Екатерина, здравствуйте!
Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях. Нам очень жаль, что экскурсия вас разочаровала — для нас важно, чтобы каждый
Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях. Нам очень жаль, что экскурсия вас разочаровала — для нас важно, чтобы каждый
Т
Татьяна
17 авг 2025
Здравствуйте! Была экскурсия с гидом Олегом в Запретный город. Экскурсия понравилась. Олег очень хорошо говорит на русском языке. Всегда была возможность сфотографироваться. Рассказал нам много интересного. Потом отвез нас на
И
Игорь
15 авг 2025
Олег имеет хорошие знания и готов ответить на все ваши вопросы.
О
Олеся
7 авг 2025
Нашим гидом был Олег. 5 звезд и самые лучшие рекомендации!
Хорошее знание языка, много дополнительной информации, полностью подстраивался под наши запросы, очень пунктуальный! В целом от экскурсионного дня остались только положительные впечатления!
Хорошее знание языка, много дополнительной информации, полностью подстраивался под наши запросы, очень пунктуальный! В целом от экскурсионного дня остались только положительные впечатления!
М
Марина
5 авг 2025
Олег, замечательный гид, умеющий создать настроение и преподнести интересно историю Китая. У Олега прекрасное чувство юмора, он легко находит контакт с людьми. С ним нам было весело. Порадовала его пунктуальность
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
-
5%
Индивидуальная
до 14 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$293
$308 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
11 ноя в 00:30
12 ноя в 00:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главное в Пекине + чайная церемония
Комфортная поездка с гидом на автомобиле по историческим местам Пекина. Узнайте о связи Храма Неба с ритуалами и насладитесь пейзажами из парка Цзиншань
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$350 за всё до 6 чел.