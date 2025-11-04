читать дальше

гость остался доволен.



Давайте, пожалуйста, разберём всё по пунктам, чтобы избежать недопонимания.



О времени:

В описании экскурсии мы всегда указываем продолжительность в 4 часа. Мы начали в 8:15 и завершили как раз в расчётное время, около 12:30. В эти 4 часа было заложено и посещение зоопарка, где я помог вам купить билеты. Мы постарались уложиться ровно в обещанный хронометраж.



О маршруте:

Мне очень жаль, что вам хотелось увидеть больше по сторонам от основного маршрута. Когда мы уходили из Запретного города, я спросил у всей группы, все ли согласны идти дальше, и все, включая вас, подтвердили. Если бы вы сказали о своём пожелании тогда, мы бы обязательно что-то придумали!



О стоимости и чаевых:

Ваш комментарий о цене меня немного озадачил, потому что в самом конце вы любезно дали мне чаевые. Для меня это обычно знак благодарности и признак того, что всё прошло хорошо.



Мы очень любим работать с российскими туристами и благодарны Tripster за это. Ваш отзыв — это важный урок для нас, и мы обязательно сделаем работу над ошибками, чтобы впредь таких ситуаций не повторялось.