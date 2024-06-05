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русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!