1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
«А в Национальном музее познакомитесь с 5000-ти летней историей Китая — я обязательно прокомментирую все важные вехи, чтобы у вас в голове сложилась чёткая картина»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
«Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«Вы увидите мавзолей Мао Цзедуна, памятник героям Второй мировой войны, местный дом Советов, Национальный музей и центральные ворота с портретом великого вождя»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
- IIvan4 июня 2024Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- ССветлана22 мая 2024По поводу самой экскурсии всё расписано в других отзывах - всё отлично. У Алексея хороший русский язык, интересно и подробно
- ЕЕвгений22 мая 2024Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
- ЮЮрий15 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия которую провела для нас Лина. Она помогала нам в очень на стандартных ситуациях, когда без ее
- ААлександр15 мая 2024Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
- ТТатьяна4 мая 2024Знакомство с Пекином действительно было первым и потрясающим с точки зрения всех аспектов: Архитектура, История, Еда, Шопинг, Жизнь других, Народ,
- EEka13 февраля 2024Скорее прездка с водителем, элементы экскурсии отсутствовали. Заменили экскурсию в запретный город на поездку к стене (из-за отсутствия билетов на
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 330. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 111 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август