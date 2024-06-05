Музеи и искусство Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Пекине на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
«А в Национальном музее познакомитесь с 5000-ти летней историей Китая — я обязательно прокомментирую все важные вехи, чтобы у вас в голове сложилась чёткая картина»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
«Храм Юнхэгун, музей нефрита и чайная церемония»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«Вы увидите мавзолей Мао Цзедуна, памятник героям Второй мировой войны, местный дом Советов, Национальный музей и центральные ворота с портретом великого вождя»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
  • I
    Ivan
    4 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
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    русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!

  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    По поводу самой экскурсии всё расписано в других отзывах - всё отлично. У Алексея хороший русский язык, интересно и подробно
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    отвечал на вопросы. Отдельно хочется отметить помощь Алексея с билетами на поезд - помог выбрать и приобрести. Всегда был на связи. Снял много фоточек и видео) Еще раз большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
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    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Пекин - первое знакомство
    Нам очень понравилась экскурсия которую провела для нас Лина. Она помогала нам в очень на стандартных ситуациях, когда без ее
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    помощи нам бы пришлось тяжело. Это был долгий и очень насыщенный впечатлениями день, который уже после почти 2х месяцев с радостью вспоминается. Мы получили гораздо больше чем ожидали и можем с уверенностью рекомендовать Лину как первоклассного гида.

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Пекин - первое знакомство
    Знакомство с Пекином действительно было первым и потрясающим с точки зрения всех аспектов: Архитектура, История, Еда, Шопинг, Жизнь других, Народ,
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    Модный Пекин, Старый город, Общение с местными!!!! В итоге я хочу сказать, что дружба народов навеки 🤝🤝🤝 Все благодаря нашему гиду Александру, который очень хорошо владеет русским языком, очень хорошо знает историю своего народа, своих традиций и просто очень душевный человек. Всегда откликался на наши любые просьбы в любое время дня и ночи 😂 Желаю народу Китая процветания, а Александру роста его благосостояния!!!

  • E
    Eka
    13 февраля 2024
    Пекин - первое знакомство
    Скорее прездка с водителем, элементы экскурсии отсутствовали. Заменили экскурсию в запретный город на поездку к стене (из-за отсутствия билетов на
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    нужную дату - хотя бронировала за месяц). Водитель проврдил серез турникеты, далее по стене ходили сами. Эксеурсия заняла 3 часа (2 часа дороги и час на стене). Погружение в историю отсутствовало, за исключением пары упоминаний про года постройки. В основном диалоги на бытовые темы (о машинах, пробках, городе, несколько советов, куда сходить в Пекине еще).

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 330. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 111 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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