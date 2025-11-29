Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт насыщенное путешествие в живописные горы Тяньюньшань, где расположен один из самых впечатляющих стеклянных мостов Китая, а также вы посетите чайную церемонию и Музей шёлка.

Олег Ваш гид в Пекине
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 9 часов
Размер группы 1-6 человек
$273 за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Горы Тяньюньшань — живописный район в 140 километрах от центра Пекина. Вы пройдёте по прозрачной поверхности над обрывом и увидите горы с высоты, захватывающей дух. Длина моста, в конце которого можно увидеть канатоходцев, — более 200 метров, а высота — около 1000 метров над уровнем моря. Чайная церемония. Китай — родина чая, и лучшего места для знакомства с его культурой не найти. Вы попробуете зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, каждый из которых раскроется по-своему. Музей шёлка. Согласно легенде, шёлк появился благодаря жене Жёлтого императора. Кокон упал в её чай, размок, и она заметила тонкую прочную нить. Так началась история китайского шёлка, насчитывающая более 5000 лет. Вы увидите изделия из ткани, которую ценили при дворах всего мира. Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes, Ford, Toyota или аналоге. Отдельно оплачивается билет на Стеклянный мост — 238 юаней ($33) за чел. За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке. Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

