Вас ждёт насыщенное путешествие в живописные горы Тяньюньшань, где расположен один из самых впечатляющих стеклянных мостов Китая, а также вы посетите чайную церемонию и Музей шёлка.
Описание экскурсииГоры Тяньюньшань — живописный район в 140 километрах от центра Пекина. Вы пройдёте по прозрачной поверхности над обрывом и увидите горы с высоты, захватывающей дух. Длина моста, в конце которого можно увидеть канатоходцев, — более 200 метров, а высота — около 1000 метров над уровнем моря. Чайная церемония. Китай — родина чая, и лучшего места для знакомства с его культурой не найти. Вы попробуете зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, каждый из которых раскроется по-своему. Музей шёлка. Согласно легенде, шёлк появился благодаря жене Жёлтого императора. Кокон упал в её чай, размок, и она заметила тонкую прочную нить. Так началась история китайского шёлка, насчитывающая более 5000 лет. Вы увидите изделия из ткани, которую ценили при дворах всего мира. Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes, Ford, Toyota или аналоге. Отдельно оплачивается билет на Стеклянный мост — 238 юаней ($33) за чел. За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке. Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Длительность - 9 часов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Тяньюньшань
- Музей шёлка
Что включено
- Услуги экскурсовода, перемещение по городу
Что не входит в цену
- Отдельно оплачивается билет на Стеклянный мост - 238 юаней ($33) за чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин
Завершение: Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом
Когда и сколько длится?
Длительность - 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes, Ford, Toyota или аналоге
- Отдельно оплачивается билет на Стеклянный мост - 238 юаней ($33) за чел
- За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии - подробности в переписке
- Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
