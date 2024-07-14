Великая Китайская стена, простирающаяся на тысячи километров, впечатляет своим масштабом. Помимо пешей прогулки по участку стены, у вас есть возможность увидеть её с высоты на вертолёте.
Программа экскурсии включает посещение музея
Программа экскурсии включает посещение музея
5 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Возможность полёта на вертолёте
- 🏛 Посещение музея нефрита
- 🏅 Осмотр олимпийских объектов
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🎭 Вечернее шоу акробатов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Музей нефрита
- Олимпийские объекты
Описание экскурсии
- Полёт над Великой Китайской стеной на вертолёте (опционально)
- Пешая экскурсия на участок Бадалин
- Посещение музея нефрита
- Осмотр олимпийских объектов
- Чайная церемония
- Ресторан «Пекинская утка» (опционально)
В оставшееся время на выбор вы сможете посетить вечернее шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска».
Гид расскажет об истории строительства Великой Китайской стены, её значении для китайской культуры и обороны страны, а также о легендах и мифах, связанных с ней. Вы узнаете о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись строители, о технологиях, использованных для возведения стены, и о том, как она видоизменялась на протяжении веков. Также вас ждут интересные факты о всех остальных точках маршрута.
Организационные детали
- Экскурсия на вертолёте противопоказана людям, недавно перенёсшим операции, а также тем, кто находится в острых периодах простудных заболеваний или имеет проблемы с сердцем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер на комфортабельном минивэне включён в стоимость экскурсии. В машине для вашего комфорта есть бутилированная вода
Дополнительные расходы:
- Билет на стену — 45 юаней с человека
- Обед в ресторане по меню
- 15-минутный полёт для 3 человек — 3780 юаней/$540 (1260 юаней/$180 с человека)
- 15-минутный полёт для 2 человек — 3180 юаней/$440 (1590 юаней/$220 с человека)
- 30-минутный полёт для 3 человек — 6960 юаней/$960 (2320 юаней/$320 с человека)
- 30-минутный полёт для 2 человек — 6160 юаней/$560 (2050 юаней/$280 с человека)
Полёт осуществляется по очереди, так как вместимость вертолёта — 5 человек: пилот, экскурсовод и 3 туриста. Если группа состоит из 6 человек, то сначала летят 3 человека, а затем ещё 3 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2800 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
14 июл 2024
Просто космос 😉, восторг с первой встречи, шикарный удобный автомобиль с массажными креслами. Николай гид отличный. Экскурсии все что мы брали просто великолепны. Оченьььь вкусная утка по пекински(не пожалейте денег еще купите креветки и рульку) очень приятные цены. Чай отдельная удивительно обалденная история, купили 5 пакетов))) цены хорошие. Путешествуйте с удовольствием, а с этой компанией путешествие будут на 5+
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