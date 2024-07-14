Великая Китайская стена, простирающаяся на тысячи километров, впечатляет своим масштабом. Помимо пешей прогулки по участку стены, у вас есть возможность увидеть её с высоты на вертолёте.Программа экскурсии включает посещение музея

нефрита, осмотр олимпийских объектов, чайную церемонию и ресторан "Пекинская утка". Вечером можно выбрать между шоу пекинских акробатов и представлением "Золотая маска". Гид расскажет об истории строительства стены, её значении для китайской культуры и обороны, а также о легендах и мифах, связанных с этим грандиозным сооружением

Описание экскурсии

Полёт над Великой Китайской стеной на вертолёте (опционально)

Пешая экскурсия на участок Бадалин

Посещение музея нефрита

Осмотр олимпийских объектов

Чайная церемония

Ресторан «Пекинская утка» (опционально)

В оставшееся время на выбор вы сможете посетить вечернее шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска».

Гид расскажет об истории строительства Великой Китайской стены, её значении для китайской культуры и обороны страны, а также о легендах и мифах, связанных с ней. Вы узнаете о трудностях и лишениях, с которыми столкнулись строители, о технологиях, использованных для возведения стены, и о том, как она видоизменялась на протяжении веков. Также вас ждут интересные факты о всех остальных точках маршрута.

Организационные детали

Экскурсия на вертолёте противопоказана людям, недавно перенёсшим операции, а также тем, кто находится в острых периодах простудных заболеваний или имеет проблемы с сердцем

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер на комфортабельном минивэне включён в стоимость экскурсии. В машине для вашего комфорта есть бутилированная вода

Дополнительные расходы:

Билет на стену — 45 юаней с человека

Обед в ресторане по меню

15-минутный полёт для 3 человек — 3780 юаней/$540 (1260 юаней/$180 с человека)

15-минутный полёт для 2 человек — 3180 юаней/$440 (1590 юаней/$220 с человека)

30-минутный полёт для 3 человек — 6960 юаней/$960 (2320 юаней/$320 с человека)

30-минутный полёт для 2 человек — 6160 юаней/$560 (2050 юаней/$280 с человека)

Полёт осуществляется по очереди, так как вместимость вертолёта — 5 человек: пилот, экскурсовод и 3 туриста. Если группа состоит из 6 человек, то сначала летят 3 человека, а затем ещё 3 человека.