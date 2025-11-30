Погружение в старый Пекин

Начните день с прогулки по хутунам Шичахай на традиционной рикше, наблюдая за повседневной жизнью горожан и любуясь классической архитектурой сыхэюаней. Вы познакомитесь с философией древнего Пекина и узнаете, как строились дворцы и ворота по принципам фэншуй.

Величие Великой стены

Днем тур продолжится на менее многолюдном участке Великой Китайской стены в Цзюйюнгуане. Подъем потребует усилий, но откроются панорамные виды на горные хребты «Цзюйюнские переливы» и возможность сделать уникальные фотографии на фоне «Первого стратегического прохода Поднебесной».

Вечерняя магия и гастрономия

Вечером вы насладитесь ужином с традиционной уткой по-пекински и демонстрацией элементов пекинской оперы. Артисты и музыка создадут атмосферу полного погружения в культуру Поднебесной, а сервировка и нарезка утки мастером прямо перед вами превратят ужин в настоящее гастрономическое и культурное событие. Важная информация: