Однодневный тур по Пекину, который сочетает прогулку по старинным хутунам, посещение Великой Китайской стены и ужин с уткой по-пекински под сопровождение пекинской оперы.
Описание экскурсии
Погружение в старый Пекин
Начните день с прогулки по хутунам Шичахай на традиционной рикше, наблюдая за повседневной жизнью горожан и любуясь классической архитектурой сыхэюаней. Вы познакомитесь с философией древнего Пекина и узнаете, как строились дворцы и ворота по принципам фэншуй.
Величие Великой стены
Днем тур продолжится на менее многолюдном участке Великой Китайской стены в Цзюйюнгуане. Подъем потребует усилий, но откроются панорамные виды на горные хребты «Цзюйюнские переливы» и возможность сделать уникальные фотографии на фоне «Первого стратегического прохода Поднебесной».
Вечерняя магия и гастрономия
Вечером вы насладитесь ужином с традиционной уткой по-пекински и демонстрацией элементов пекинской оперы. Артисты и музыка создадут атмосферу полного погружения в культуру Поднебесной, а сервировка и нарезка утки мастером прямо перед вами превратят ужин в настоящее гастрономическое и культурное событие. Важная информация:
- Входные билеты на достопримечательности, билеты на рикшу и шоу оплачиваются отдельно.
- Для посещения Великой стены обязательна удобная обувь на нескользкой подошве и подходящая одежда для переменчивой погоды.
- Тур предполагает физическую активность, включая подъем на стены и прогулки.
- Рекомендуется иметь при себе воду и лёгкий перекус для поддержания энергии.
- Ужин и шоу бронируются отдельно, особенно в высокий сезон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хутуны Шичахай
- Традиционный сыхэюань
- Великая Китайская стена (Цзюйюнгуань)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Входные билеты на достопримечательности, билеты на рикшу и шоу оплачиваются отдельно
- Для посещения Великой стены обязательна удобная обувь на нескользкой подошве и подходящая одежда для переменчивой погоды
- Тур предполагает физическую активность, включая подъем на стены и прогулки
- Рекомендуется иметь при себе воду и лёгкий перекус для поддержания энергии
- Ужин и шоу бронируются отдельно, особенно в высокий сезон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь века - от Великой стены до ламаистского храма
Пекин предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории: Великая стена и храм Юнхэгун. Откройте для себя культуру и вкусы Китая
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
Увидеть старый Пекин, участок стены Цзюйюнгуань и побывать на театрализованном ужине
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
$150 за человека