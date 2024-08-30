Хутуны – экскурсии в Пекине

Найдено 5 экскурсий в категории «Хутуны» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пекин классический и современный
На машине
На микроавтобусе
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и культура Поднебесной
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
Летний императорский дворец и Тибетский храм
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$534 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    30 августа 2024
    Пекин классический и современный
    Когда бываем заграницей, в каждой стране мы стараемся брать обзорные экскурсии по городу. Пекин классический и современный от Софьи,рекомендую каждому.
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    Гид Николай провёл шикарную экскурсию, с увлекательной программой. Помог забронировать билеты в цирк по приятной цене, а также забронировал на другие даты площадь Qianmen, мавзолей МАО, запретный город,и вообще дал ответы на все интересующие нас вопросы, т. к мы в Китае впервые и без знания языка. Благодарю Софью,а также Николая за все добрые дела!

  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Пекин классический и современный
    Экскурсия очень понравилась, большое спасибо гиду Николаю, прекрасно владеющим русским языком. Время экскурсии прошло быстро, информация была очень интересной.
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Пекин классический и современный
    Софья - очень ответственный организатор! Своих туристов не бросает!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Хутуны»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Пекин классический и современный
  2. Великая Китайская стена и культура Поднебесной
  3. Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
  4. Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
  5. Летний императорский дворец и Тибетский храм
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  2. Площадь Тяньаньмэнь
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Хутуны" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 270 до 614. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Хутуны», 27 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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