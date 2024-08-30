8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия30 августа 2024Когда бываем заграницей, в каждой стране мы стараемся брать обзорные экскурсии по городу. Пекин классический и современный от Софьи,рекомендую каждому.
- ЕЕлена28 августа 2024Экскурсия очень понравилась, большое спасибо гиду Николаю, прекрасно владеющим русским языком. Время экскурсии прошло быстро, информация была очень интересной.
- ООльга16 августа 2024Софья - очень ответственный организатор! Своих туристов не бросает!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Хутуны»
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