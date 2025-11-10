Мои заказы

Пекинские хутуны – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Пекинские хутуны» в Пекине на русском языке, цены от $380. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Столкновение традиций и будущего
9 часов
1 отзыв
Билеты
Столкновение традиций и будущего
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$380 за билет
Индивидуальный тур по Пекину: Столкновение традиций и будущего
9 часов
Билеты
Индивидуальный тур по Пекину: Столкновение традиций и будущего
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$380 за всё до 4 чел.
Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$410 за всё до 3 чел.

