Билеты
Столкновение традиций и будущего
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$380 за билет
Билеты
Индивидуальный тур по Пекину: Столкновение традиций и будущего
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$410 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Пекинские хутуны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в ноябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "Пекинские хутуны" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 410. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пекинские хутуны», 1 ⭐ отзыв, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь