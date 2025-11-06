читать дальше

не прогадали. Евгений оказался очень клиентоориентированным, общаться с ним было очень легко. По русски говорит немного с акцентом, но все очень понятно.

До дня экскурсии Евгений всегда был на связи, если что-то нам было не понятно, он подробно все объяснял и подсказывал, как лучше сделать.

В день экскурсии пошёл нам на встречу и забрал нас из отеля чуть позже. Т. к разница во времени 5 часов и организм наш ещё не адаптировался к новому часовому поясу, мы попросили выехали чуть позже.

Хороший комфортный автомобиль, безшумный и с кондиционером, сделал нашу экскурсию ещё приятнее.

Всю дорогу мы болтали про жизнь в Китае, Евгений с удовольствием рассказывал про обычаи и традиции своей страны. Много рассказывал нам о своей семье и их семейных ценностях. В конце нашей экскурсии у нас с мужем сложилось ощущение, как будто мы провели этот день в кругу близкого друга.

Т. к. Евгений отлично знает историю своей страны, мы узнали очень много интересного о Китае и о тех достопримечательностях, которые посетили с Евгением по программе экскурсии.

В плане еды, туалета, покупки сувениров тоже все без проблем. Евгений все подсказывал, не торопил.

На Великой китайской стене даже занял нам очередь для спуска на санях, а мы пока в это время самостоятельно гуляли.

На обратном пути помог нам снять деньги в банке, завез в продуктовый магазин, подсказал, какие подарки лучше купить родным. В общем, день проведённый с Евгением, получился очень плодотворным. Незабываемые впечатления и яркие эмоции, полученные в этой экскурсии, нам запомнится очень надолго!

Да, ещё Евгений подарил нам подарочки,было очень приятно😋

И даже на следующий день, когда мы с мужем запланировали поездку в зоопарк и на оптовый рынок, и нам нужно было воспользоваться метро, Евгений пришел на помощь и составил нам подробный маршрут на китайском и английском языках, написал названия станций. Благодаря этой инструкцией мы легко все нашли, и не заблудились 😊.

Спасибо вам Евгений за такой тёплый приём🤝, до новых встреч!