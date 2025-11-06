Мои заказы

Путешествие сквозь века - от Великой стены до ламаистского храма

Пекин предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории: Великая стена и храм Юнхэгун. Откройте для себя культуру и вкусы Китая
Путешествие по Пекину обещает незабываемые впечатления. Участок Мутяньюй Великой Китайской стены откроет перед вами захватывающие виды и тайны прошлого. В храме Юнхэгун вы познакомитесь с буддийской культурой и архитектурой. Завершите день дегустацией национальных блюд в одном из лучших ресторанов города. Комфортабельный транспорт и опытный гид сделают вашу экскурсию комфортной и познавательной
5
54 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические памятники
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍜 Дегустация национальной кухни
  • 📚 Профессиональный гид
  • 🌟 Индивидуальный подход
Ближайшие даты:
20
ноя25
ноя26
ноя1
дек2
дек3
дек4
дек
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Храм Юнхэгун

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Вы сможете лично оценить величие памятника, поднявшись на участок Мутяньюй. А я расскажу об истории и современном значении Великой стены, о масштабах строительства и разнообразных техниках разных династий. И поделюсь интересными легендами.

Храм Юнхэгун

Вы увидите статуи и изображения Будды. Познакомитесь с китайской буддийской культурой, узнаете об особенностях скульптур и традициях использования кронштейнов в архитектуре Древнего Китая.

Пекин гастрономический

А после знакомства с достопримечательностями — погружение во вкусы Пекина. Я отвезу вас в проверенное место, где вы попробуете китайскую кухню и поймёте её особенности. Вы отдаёте предпочтение пекинской утке, отварной баранине или иным блюдам?

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле Honda, в машине есть Wi-Fi
  • По запросу за дополнительную плату экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я

Дополнительные расходы

  • Вход на участок Мутяньюй — 45 юаней, трансфер на автобусе до фуникулера — 15 юаней, поездка на фуникулере туда и обратно — 140 юаней за чел.
  • Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней за чел.
  • Ужин — по меню

Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 209 туристов
Уважаемые путешественники! Я сертифицированный и дипломированный гид-переводчик русского языка в Пекине с большим опытом в туристической сфере. Я родился в Маньчжурском автономном районе — колыбели династии Цин — и вырос
читать дальше

в Пекине. Окончил филологический факультет и специализировался на русском языке и литературе. Более пятнадцати лет я занимаюсь переводами в различных областях. А ещё активно интересуюсь фотографией и историей своего города, особенно его жителями и культурным наследием. С удовольствием представлю вам Пекин таким, каким мы его знаем и любим — живым и полным событий. Наши экскурсии подарят вам незабываемые впечатления!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Е
Евгения
6 ноя 2025
Евгений! Это любовь, спокойствие и уверенность с первой минуты 🫶🏻!
Всё было на высшем уровне! Он ещё прекрасный фотограф 😉, с чувством юмора)
Л
Лика
5 ноя 2025
От всей души благодарим Евгения за замечательную экскурсию! Все прошло отлично! Евгений сопровождал нас на всех этапах, отвечал на множество вопросов. Прекрасное знание русского языка и очень хорошее произношение.
По мимо экскурсии Евгений отвёз нас в отличное место, где мы попробовали лучшую утку по-пекински)))
Так же Евгений помогал нам в любых вопросах. Рекомендуем на все 100%, лучший гид!
Л
Людмила
5 ноя 2025
Прекрасная и удивительное путешествие!
Экскурсия подойдет как для первого посещения Пекина, так и для более глубокого знакомства с культурой и традициями.
Понравилось абсолютно всё: увлекательный рассказ, места, которые посетили.
Евгений прекрасный собеседник и очень заботливый гид.
Уверена, что вернемся еще ❤️
Н
Наталья
3 ноя 2025
Прекрасный рассказчик с отличным русским языком, устным и письменным! Четко и по запросам организовал для моей семьи два дня экскурсионного сопровождения, учитывая физические возможности пожилых родителей и интересы ребенка, бронировал
читать дальше

нам рестораны - все на высшем уровне. Сын в восторге, не отходил ни на шаг! Но не это главное. Сказать, что нам повезло с Евгением - ничего не сказать! Мы проспали трансфер на важное для нас мероприятие. В 6 утра разбудили Евгения звонком, тут же ответил. Узнал у китайских организаторов локацию (а это задача со звездочкой для европейца, карты не привычные нам), организовал нам такси, был с водителем на связи всю дорогу. Буквально, мы сами бы не справились ни за что. Такое участие, такую порядочность во всем, чего мы касались, я не встречала никогда. На протяжении всей поездки был с нами на связи, помогал. Тысячный раз благодарю вас, Евгений!
Для тех, кто еще стоит перед выбором, скажу - не сомневайтесь. Вам очень повезет, если Евгений будет вашим проводником в удивительный мир Китая

Ю
Юния
2 ноя 2025
Были в Пекине проездом всего два дня — один из дней провели в компании Евгения. Евгений встретил нас в аэропорту — сначала мы отправились к ламаинстскому храму, а после нам
читать дальше

посчастливилось побывать и на Великой китайской стене. Стоит сказать, что у Евгения прекрасный русский язык — воспринимать информацию легко и приятно, Евгений делился исторической информацией и охотно отвечал на наши «бытовые» вопросы. Экскурсия заняла весь день, по пути мы заезжали в местную забегаловку, где попробовали национальное блюдо — позы. К слову, позы так и остались нашим фаворитом, хотя и блюда в хороших ресторанах, конечно же, утка по-пекински были отменными. Искренне рекомендуем Евгения в качестве гида, благодаря ему наше знакомство с Пекином прошло действительно гладко. Добавлю, что Евгений относится к своей работе как к делу его жизни. Нас поразили презенты, которые мы получили — они собраны от души. Особенно впечатлила памятная открытка, подписанная Евгением. Евгений не оставил нас без рекомендаций и второй день в Пекине мы провели уже самостоятельно, двигаясь по заданным точкам: были в императорском дворце, парке и смотровой площадке, пробовали рыбу в чугунном котле. Поражает, что Евгений не относится к своей работе в часовом формате, он всегда на связи, готов ответить и помочь, если это потребуется. Искренне рекомендуем Евгения — с ним ваше знакомство с Пекином пройдёт великолепно.

Д
Дарья,Эдэм
31 окт 2025
Очень рада,что для знакомства с Китаем мы выбрали гида Евгения.
Скорректировали маршрут под нас.
Встретил на комфортной машине.
Очень интересно и здорово провели время,как будто с приятелем,а не со стандартным гидом.
Меня очень удивило
читать дальше

он приехал к нам с пакетом подарков, это было очень приятно.
Это конечно уже совсем другой подход,более современно.
В общем все было супер и конечно же своим друзьям я уже порекомендовала его.
Спасибо огромное за проведенное время в Пекине.

С
Светлана
29 окт 2025
Выбрала гида Евгения на основании отзывов и согласна с каждым из них! Очень многое для себя узнала из китайской культуры и особенностей. Кроме того получила очень классные фотографии, Евгений замечательный
читать дальше

фотограф! Отдельное спасибо за презенты и вкуснейшую рыбку! 🙏 Кроме того Евгений информировал по всей необходимой информации, заблаговременно до прилета, несмотря на многочисленные мои вопросы, летела впервые)). Как проехать, что посмотреть и тд, на всё была хорошая объемная информация и поддержка! Спасибо за такой профессиональный подход! Я бы сказала, что Евгений - это представитель современного искреннего сервиса! Приятно, что такие люди развивают туристическое направление в Пекине!

Марина
Марина
29 окт 2025
Мы провели прекрасный день в Пекине!!!!! Нам понравилось абсолютно все!!! Евгений прекрасный гид,учёл все наши пожелания,встретил в аэропорту,провёл везде без очередей,рассказал много интересного!!! Сделал классные фотографии и вкусно накормил 🤗!!!Спасибо огромное!!! До новых встреч!!!
Ю
Юлия
26 окт 2025
Были с Евгением на экскурсии в начале октября. Главной точкой посещения,конечно, была Великая Китайская стена. Мы имели ограничения по времени тк были на пересадке в Пекине и думали, что не
читать дальше

везде успеем.
Но Евгений сделал все, чтобы мы попали в заявленные по программе места.
Очень хорошо нас встретил подарил подарки в напоминание о Китае, что оказалось сюрпризом.
Много рассказал о стране. Отвечал на все вопросы.
Его хороший русский это огромный плюс и достоин похвал.
Вишенкой на торте стал ресторанчик с уткой по-Пекински. Просто вау очень вкусно и красиво.
Твердая пятерка и наши наилучшие пожелания!!!
谢谢你

Д
Дина
22 окт 2025
Экскурсия оставила очень приятные впечатления! Искренне рекомендую! Евгений обаятельный и образованный, свободно говорит на русском языке, максимально интересно и вдумчиво рассказывает об истории Китая, о жизни жителей Пекина. Экскурсия проходит в комфортном режиме и учитывает все ваши пожелания.
Е
Егор
21 окт 2025
Большое спасибо Евгению — отличному гиду! Он провёл нас на Великую Китайскую стену и в Ламаистский храм. Всё было организовано отлично: интересно, познавательно и с душой. Евгений рассказал множество любопытных
читать дальше

фактов, помог прочувствовать атмосферу этих мест и сделал экскурсию интересной и незабываемой. Заранее сообщил все детали и всегда был на связи, помог с приобретением всех билетов, так, что нам даже не пришлось стоять в очередях. Все организованно на высшем уровне!
По окончании экскурсии ответил на все интересующие нас вопросы по Китаю и отправил локации вкусных, проверенных кафе и мест, которые еще стоит посетить.
Рекомендуем всем!

Лилия
Лилия
20 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии с Евгением. Так как мы с мужем ехали в Китай впервые, то было страшновато в плане всего. Поэтому решили взять экскурсию с гидом, и
читать дальше

не прогадали. Евгений оказался очень клиентоориентированным, общаться с ним было очень легко. По русски говорит немного с акцентом, но все очень понятно.
До дня экскурсии Евгений всегда был на связи, если что-то нам было не понятно, он подробно все объяснял и подсказывал, как лучше сделать.
В день экскурсии пошёл нам на встречу и забрал нас из отеля чуть позже. Т. к разница во времени 5 часов и организм наш ещё не адаптировался к новому часовому поясу, мы попросили выехали чуть позже.
Хороший комфортный автомобиль, безшумный и с кондиционером, сделал нашу экскурсию ещё приятнее.
Всю дорогу мы болтали про жизнь в Китае, Евгений с удовольствием рассказывал про обычаи и традиции своей страны. Много рассказывал нам о своей семье и их семейных ценностях. В конце нашей экскурсии у нас с мужем сложилось ощущение, как будто мы провели этот день в кругу близкого друга.
Т. к. Евгений отлично знает историю своей страны, мы узнали очень много интересного о Китае и о тех достопримечательностях, которые посетили с Евгением по программе экскурсии.
В плане еды, туалета, покупки сувениров тоже все без проблем. Евгений все подсказывал, не торопил.
На Великой китайской стене даже занял нам очередь для спуска на санях, а мы пока в это время самостоятельно гуляли.
На обратном пути помог нам снять деньги в банке, завез в продуктовый магазин, подсказал, какие подарки лучше купить родным. В общем, день проведённый с Евгением, получился очень плодотворным. Незабываемые впечатления и яркие эмоции, полученные в этой экскурсии, нам запомнится очень надолго!
Да, ещё Евгений подарил нам подарочки,было очень приятно😋
И даже на следующий день, когда мы с мужем запланировали поездку в зоопарк и на оптовый рынок, и нам нужно было воспользоваться метро, Евгений пришел на помощь и составил нам подробный маршрут на китайском и английском языках, написал названия станций. Благодаря этой инструкцией мы легко все нашли, и не заблудились 😊.
Спасибо вам Евгений за такой тёплый приём🤝, до новых встреч!

Елена
Елена
19 окт 2025
Посетили экскурсию « Путешествие сквозь века- от Великой стены до ламаисткого храма». Сказать, что нам понравилось - значит ни чего не сказать. Мы в полном восторге от гида Евгения и
читать дальше

его экскурсии. Его квалификация как гида, как профессионала выше всяких похвал. Поразило знание истории своей страны и умение доступным языком донести информацию до туристов. На протяжении всей экскурсии мы чувствовали его доброжелательность, тактичность и уважение. Большой неожиданностью для нас оказалось, что он был в нашем городе. Приятным сюрпризом были подарочки- сувениры. Нас было 4 человека и не про кого он не забыл. Совсем не ожидали встретить человека, который с нами был на одной «волне». Совершенное знание русского языка, русской литературы, умение понимать и шутить по «русски» привели нас просто в восторг! Если решим посетить еще раз Пекин и взять гида, то это однозначно только Евгений. Также всем своим друзьям и знакомым будем рекомендовать только его.

Антон
Антон
15 окт 2025
Замечательный гид! Приятный вот всех отношениях, с реально хорошим знанием русского языка. Поверьте - мне есть с чем сравнить. Ламаистский храм и Стена интересно и обязательно к посещению!
В
Вячеслав
14 окт 2025
Отдыхали вдвоём в Пекине, это была первая поездка. Хотелось в максимально сжатые сроки посмотреть главные достопримечательности. Понимали, что самостоятельно это сделать довольно сложно. Поэтому обратились за помощью к площадке tripster,
читать дальше

и подобрали самого харизматичного гида:) Евгений настолько хорошо знает русский язык, что нам иногда казалось, что наш словарный запас более скромный) Он забрал нас с отеля, показал великолепные храмы, великую стену, торговался с продавцами и фотографами, сам шикарно фотографировал, постоянно рассказывал о культуре, языке, традициях. До экскурсии и после всегда был на связи, помогал ориентироваться, советовал места для посещения. По его наводке нашли ресторан, где готовят, наверное, лучшую утку по Пекински. Мы замечательно провели время. Всем рекомендуем этого гида, к тому же он очень похож на Джеки Чана) Спасибо Евгений!

Входит в следующие категории Пекина

