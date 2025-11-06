Путешествие по Пекину обещает незабываемые впечатления. Участок Мутяньюй Великой Китайской стены откроет перед вами захватывающие виды и тайны прошлого. В храме Юнхэгун вы познакомитесь с буддийской культурой и архитектурой. Завершите день дегустацией национальных блюд в одном из лучших ресторанов города. Комфортабельный транспорт и опытный гид сделают вашу экскурсию комфортной и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические памятники
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍜 Дегустация национальной кухни
- 📚 Профессиональный гид
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Храм Юнхэгун
Описание экскурсии
Великая Китайская стена
Вы сможете лично оценить величие памятника, поднявшись на участок Мутяньюй. А я расскажу об истории и современном значении Великой стены, о масштабах строительства и разнообразных техниках разных династий. И поделюсь интересными легендами.
Храм Юнхэгун
Вы увидите статуи и изображения Будды. Познакомитесь с китайской буддийской культурой, узнаете об особенностях скульптур и традициях использования кронштейнов в архитектуре Древнего Китая.
Пекин гастрономический
А после знакомства с достопримечательностями — погружение во вкусы Пекина. Я отвезу вас в проверенное место, где вы попробуете китайскую кухню и поймёте её особенности. Вы отдаёте предпочтение пекинской утке, отварной баранине или иным блюдам?
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле Honda, в машине есть Wi-Fi
- По запросу за дополнительную плату экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я
Дополнительные расходы
- Вход на участок Мутяньюй — 45 юаней, трансфер на автобусе до фуникулера — 15 юаней, поездка на фуникулере туда и обратно — 140 юаней за чел.
- Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней за чел.
- Ужин — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 209 туристов
Уважаемые путешественники! Я сертифицированный и дипломированный гид-переводчик русского языка в Пекине с большим опытом в туристической сфере. Я родился в Маньчжурском автономном районе — колыбели династии Цин — и выросЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Евгения
6 ноя 2025
Евгений! Это любовь, спокойствие и уверенность с первой минуты 🫶🏻!
Всё было на высшем уровне! Он ещё прекрасный фотограф 😉, с чувством юмора)
Всё было на высшем уровне! Он ещё прекрасный фотограф 😉, с чувством юмора)
Л
Лика
5 ноя 2025
От всей души благодарим Евгения за замечательную экскурсию! Все прошло отлично! Евгений сопровождал нас на всех этапах, отвечал на множество вопросов. Прекрасное знание русского языка и очень хорошее произношение.
По мимо экскурсии Евгений отвёз нас в отличное место, где мы попробовали лучшую утку по-пекински)))
Так же Евгений помогал нам в любых вопросах. Рекомендуем на все 100%, лучший гид!
По мимо экскурсии Евгений отвёз нас в отличное место, где мы попробовали лучшую утку по-пекински)))
Так же Евгений помогал нам в любых вопросах. Рекомендуем на все 100%, лучший гид!
Л
Людмила
5 ноя 2025
Прекрасная и удивительное путешествие!
Экскурсия подойдет как для первого посещения Пекина, так и для более глубокого знакомства с культурой и традициями.
Понравилось абсолютно всё: увлекательный рассказ, места, которые посетили.
Евгений прекрасный собеседник и очень заботливый гид.
Уверена, что вернемся еще ❤️
Экскурсия подойдет как для первого посещения Пекина, так и для более глубокого знакомства с культурой и традициями.
Понравилось абсолютно всё: увлекательный рассказ, места, которые посетили.
Евгений прекрасный собеседник и очень заботливый гид.
Уверена, что вернемся еще ❤️
Н
Наталья
3 ноя 2025
Прекрасный рассказчик с отличным русским языком, устным и письменным! Четко и по запросам организовал для моей семьи два дня экскурсионного сопровождения, учитывая физические возможности пожилых родителей и интересы ребенка, бронировал
Ю
Юния
2 ноя 2025
Были в Пекине проездом всего два дня — один из дней провели в компании Евгения. Евгений встретил нас в аэропорту — сначала мы отправились к ламаинстскому храму, а после нам
Д
Дарья,Эдэм
31 окт 2025
Очень рада,что для знакомства с Китаем мы выбрали гида Евгения.
Скорректировали маршрут под нас.
Встретил на комфортной машине.
Очень интересно и здорово провели время,как будто с приятелем,а не со стандартным гидом.
Меня очень удивило
Скорректировали маршрут под нас.
Встретил на комфортной машине.
Очень интересно и здорово провели время,как будто с приятелем,а не со стандартным гидом.
Меня очень удивило
С
Светлана
29 окт 2025
Выбрала гида Евгения на основании отзывов и согласна с каждым из них! Очень многое для себя узнала из китайской культуры и особенностей. Кроме того получила очень классные фотографии, Евгений замечательный
Марина
29 окт 2025
Мы провели прекрасный день в Пекине!!!!! Нам понравилось абсолютно все!!! Евгений прекрасный гид,учёл все наши пожелания,встретил в аэропорту,провёл везде без очередей,рассказал много интересного!!! Сделал классные фотографии и вкусно накормил 🤗!!!Спасибо огромное!!! До новых встреч!!!
Ю
Юлия
26 окт 2025
Были с Евгением на экскурсии в начале октября. Главной точкой посещения,конечно, была Великая Китайская стена. Мы имели ограничения по времени тк были на пересадке в Пекине и думали, что не
Д
Дина
22 окт 2025
Экскурсия оставила очень приятные впечатления! Искренне рекомендую! Евгений обаятельный и образованный, свободно говорит на русском языке, максимально интересно и вдумчиво рассказывает об истории Китая, о жизни жителей Пекина. Экскурсия проходит в комфортном режиме и учитывает все ваши пожелания.
Е
Егор
21 окт 2025
Большое спасибо Евгению — отличному гиду! Он провёл нас на Великую Китайскую стену и в Ламаистский храм. Всё было организовано отлично: интересно, познавательно и с душой. Евгений рассказал множество любопытных
Лилия
20 окт 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии с Евгением. Так как мы с мужем ехали в Китай впервые, то было страшновато в плане всего. Поэтому решили взять экскурсию с гидом, и
Елена
19 окт 2025
Посетили экскурсию « Путешествие сквозь века- от Великой стены до ламаисткого храма». Сказать, что нам понравилось - значит ни чего не сказать. Мы в полном восторге от гида Евгения и
Антон
15 окт 2025
Замечательный гид! Приятный вот всех отношениях, с реально хорошим знанием русского языка. Поверьте - мне есть с чем сравнить. Ламаистский храм и Стена интересно и обязательно к посещению!
В
Вячеслав
14 окт 2025
Отдыхали вдвоём в Пекине, это была первая поездка. Хотелось в максимально сжатые сроки посмотреть главные достопримечательности. Понимали, что самостоятельно это сделать довольно сложно. Поэтому обратились за помощью к площадке tripster,
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Завтра в 18:00
12 ноя в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля (внутри 5 колец)
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$290 за всё до 8 чел.