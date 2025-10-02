Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё, что вам нужно, настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы заберём вас в центре Пекина
- За 1,5-2 часа доедем до нацпарка Тяньюньшань. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами
- На месте в течение 3 часов вы самостоятельно прогуляетесь по стеклянному мосту и посетите смотровую площадку
- Затем мы отвезём вас обратно в центр города
Что включено
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Когда: в 09：00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё
- Что вам нужно
- Настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 окт 2025
В
Виолетта
28 сен 2025
Водитель очень понравился, доброжелательный, отзывчивый, отвез, привез, включил русскую музыку, несмотря на языковой барьер доступно объяснил наши дальнейшие днйствия: купил билеты, показал куда идти, что посмотреть, во сколько вернуться.
Д
Дмитрий
10 сен 2025
Забрали их отеля, довезли на комфортабельном автомобиле, купили билеты, объяснили куда идти, потом встретили, только после этого взяли деньги и вернули на место. Виды прекрасные на горы, ущелье, стеклянный пол захватывает дух, однозначно стоит посещения.
О
Оксана
29 авг 2025
Побывали на экскурсии Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане. Водитель сам нас забрал (вовремя, без опозданий), купил билеты за нас, и отвез обратно)) Спасибо большое.
Е
Елена
9 авг 2025
В первый день в Пекине мы решили съездить на стеклянный мост, но в связи с погодными условиями он был закрыт и Женя нам предложил поехать на Великую Китайскую стену, мы
Y
Yuri
18 июл 2025
Приятная поездка на очень комфортабельном автомобиле. Заботливое отношение водителя и его пунктуальность оставили приятные впечатления.
Н
Наталья
6 июл 2025
Нам все понравилось.
