Описание трансфер Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км. от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё, что вам нужно, настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы! Важная информация: Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км. от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё, что вам нужно, настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мы заберём вас в центре Пекина

За 1,5-2 часа доедем до нацпарка Тяньюньшань. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами

На месте в течение 3 часов вы самостоятельно прогуляетесь по стеклянному мосту и посетите смотровую площадку

Что вам нужно

Настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.