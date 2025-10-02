Мои заказы

Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане

Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё, что вам нужно, настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание трансфер

Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км. от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё, что вам нужно, настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы! Важная информация:

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы заберём вас в центре Пекина
  • За 1,5-2 часа доедем до нацпарка Тяньюньшань. По пути вы полюбуетесь красивыми пейзажами
  • На месте в течение 3 часов вы самостоятельно прогуляетесь по стеклянному мосту и посетите смотровую площадку
  • Затем мы отвезём вас обратно в центр города
Что включено
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
  • Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Когда: в 09：00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Национальный парк Тяньюньшань находится в 140 км от города. Предлагаем доехать до него на комфортабельном автомобиле. По пути вы насладитесь живописными видами. В парке у вас будет три часа на самостоятельную прогулку. Всё
  • Что вам нужно
  • Настроиться на отличный отдых. А о комфортной поездке позаботимся мы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
2 окт 2025
В
Виолетта
28 сен 2025
Водитель очень понравился, доброжелательный, отзывчивый, отвез, привез, включил русскую музыку, несмотря на языковой барьер доступно объяснил наши дальнейшие днйствия: купил билеты, показал куда идти, что посмотреть, во сколько вернуться.
Д
Дмитрий
10 сен 2025
Забрали их отеля, довезли на комфортабельном автомобиле, купили билеты, объяснили куда идти, потом встретили, только после этого взяли деньги и вернули на место. Виды прекрасные на горы, ущелье, стеклянный пол захватывает дух, однозначно стоит посещения.
О
Оксана
29 авг 2025
Побывали на экскурсии Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане. Водитель сам нас забрал (вовремя, без опозданий), купил билеты за нас, и отвез обратно)) Спасибо большое.
Поездка прошла очень комфортно,
читать дальше

включают русскую музыку). Выдают бутылочки с водой, ждут сколько нужно, чтобы можно было насладиться видами, сделать прекрасные фотографии! Впечатления от места незабываемые, советуем посетить, несмотря на расстояние, это того стоит!
Советуем Женю, как гида – он ответил на все вопросы. Было очень комфортно, потрясающие виды! Наша семья осталась очень довольна этой поездкой.
P.S. На следующий день, Женя посоветовал торговый центр, написал его название на китайском, чтобы водитель такси отвез в правильное место.
Спасибо Жени за прекрасную организацию и незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Пекином!

Е
Елена
9 авг 2025
В первый день в Пекине мы решили съездить на стеклянный мост, но в связи с погодными условиями он был закрыт и Женя нам предложил поехать на Великую Китайскую стену, мы
читать дальше

конечно же согласились, т. к. в любом случае, собирались её посетить.
Поездка была очень приятной на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Водитель был приветливым и очень шустрым, он купил нам билеты, проводил, объяснил и показал куда идти, что смотреть. Нам все понравилось.
Спасибо за приятные впечатления.

Y
Yuri
18 июл 2025
Приятная поездка на очень комфортабельном автомобиле. Заботливое отношение водителя и его пунктуальность оставили приятные впечатления.
Н
Наталья
6 июл 2025
Нам все понравилось.
Отличный водитель, ездит очень аккуратно. И хороший комфортабельный автомобиль. Также водитель помогает с покупкой билетов. Остались довольны поездкой.

Входит в следующие категории Пекина

