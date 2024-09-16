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вам насладиться потрясающими видами.



На смотровой площадке, которая вмещает до 500 человек, вы сможете полюбоваться пейзажами, напоминающими сцены из фантастических фильмов. Также гид расскажет о геологии этих мест и интересных локациях маршрута. Путешествие проходит на автомобилях Volvo, Volkswagen, Honda, Buick и других. Не забудьте взять с собой паспорт для покупки билетов