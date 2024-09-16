Из Пекина в парк Тяньюньшань

Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Экскурсия из Пекина в парк Тяньюньшань предлагает уникальную возможность пройти по стеклянной дороге, расположенной между двух гор.

Мост длиной более 200 метров и высотой около 1000 метров над уровнем моря позволит
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вам насладиться потрясающими видами.

На смотровой площадке, которая вмещает до 500 человек, вы сможете полюбоваться пейзажами, напоминающими сцены из фантастических фильмов. Также гид расскажет о геологии этих мест и интересных локациях маршрута. Путешествие проходит на автомобилях Volvo, Volkswagen, Honda, Buick и других. Не забудьте взять с собой паспорт для покупки билетов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Прогулка по стеклянной дороге
  • 🌉 Мост между горами
  • 🌄 Потрясающие виды со смотровой площадки
  • 📚 Интересный рассказ о геологии
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобилях
    • Из Пекина в парк Тяньюньшань
    Из Пекина в парк Тяньюньшань
    Из Пекина в парк Тяньюньшань
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

    Что можно увидеть

  • Стеклянная дорога
  • Мост между горами
  • Смотровая площадка

    • Описание экскурсии

    • Стеклянная дорога. Она построена в горах Тяньюньшань среди облаков.
    • Мост, который пересекает две горы. Его длина более 200 метров, а высота около 1000 метров над уровнем моря. Мост сделан из стекла, поэтому по дороге вы успеете разглядеть ландшафты со всех сторон.
    • Смотровая площадка. Вместе с мостом они вмещают 500 человек одновременно.
    • Рассказ о геологии этих мест. На экскурсии мы поговорим о том, как здесь всё возникло и обсудим локации маршрута.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобилях Volvo, Volkswagen, Honda, Buick и других. Детских кресел нет.
    • Дополнительно оплачивается: билет в парк — 108 юаней за чел., фуникулёр в одну сторону — 100 юаней за чел.
    • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт, он понадобится для покупки билетов.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля, если он не находится на окраине города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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