Экскурсия из Пекина в парк Тяньюньшань предлагает уникальную возможность пройти по стеклянной дороге, расположенной между двух гор.
Мост длиной более 200 метров и высотой около 1000 метров над уровнем моря позволит
Мост длиной более 200 метров и высотой около 1000 метров над уровнем моря позволит
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Стеклянная дорога. Она построена в горах Тяньюньшань среди облаков.
- Мост, который пересекает две горы. Его длина более 200 метров, а высота около 1000 метров над уровнем моря. Мост сделан из стекла, поэтому по дороге вы успеете разглядеть ландшафты со всех сторон.
- Смотровая площадка. Вместе с мостом они вмещают 500 человек одновременно.
- Рассказ о геологии этих мест. На экскурсии мы поговорим о том, как здесь всё возникло и обсудим локации маршрута.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Volvo, Volkswagen, Honda, Buick и других. Детских кресел нет.
- Дополнительно оплачивается: билет в парк — 108 юаней за чел., фуникулёр в одну сторону — 100 юаней за чел.
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт, он понадобится для покупки билетов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, если он не находится на окраине города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 575 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!Задать вопрос
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