Живописный парк Тяньюньшань, расположенный недалеко от Пекина, предлагает идеальное место для отдыха на природе. Здесь вы сможете прогуляться по стеклянной дороге, наслаждаясь потрясающими видами гор. Уникальный мост между вершинами, длиной более 200 метров, подарит незабываемые впечатления. Для любителей высоты предусмотрен фуникулёр, который поднимет вас на одну из вершин. Это идеальный способ забыть о городской суете и насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные горные пейзажи
- 🌉 Уникальный стеклянный мост
- 🚡 Фуникулёр для подъёма на вершину
- 🏞️ Просторные смотровые площадки
- 🗺️ Индивидуальный маршрут с гидом
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
- Стеклянная дорога
- Мост между вершинами
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
Стеклянная дорога — уникальный маршрут в горах Тяньюньшань, на котором вы почувствуете контакт с природой.
Мост между вершинами — его длина свыше 200 метров, а высота, на которой он проложен, около 1000 метров! Его стеклянное покрытие позволит вам любоваться видами прямо под вами.
Смотровая площадка — ещё одно место, чтобы насладиться видами. Не беспокойтесь, поместятся все желающие, ведь одновременно на мосту и площадке может находиться до 500 человек.
Фуникулёр (опционально) — он перевезёт вас над пропастью и поднимет на одну из вершин.
Организационные детали
- Остаток стоимости и билеты нужно оплатить наличными: мы принимаем юани, доллары и рубли
- Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов-переводчиков
- В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы:
- входные билеты в парк — 108 юаней за чел.
- фуникулёр в одну сторону — 100 юаней за чел.
- обед (по желанию)
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт, он понадобится для покупки билетов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 38 туристов
Меня зовут Лиза. Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.Задать вопрос
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