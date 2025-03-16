Живописный парк Тяньюньшань, расположенный недалеко от Пекина, предлагает идеальное место для отдыха на природе. Здесь вы сможете прогуляться по стеклянной дороге, наслаждаясь потрясающими видами гор. Уникальный мост между вершинами, длиной более 200 метров, подарит незабываемые впечатления. Для любителей высоты предусмотрен фуникулёр, который поднимет вас на одну из вершин. Это идеальный способ забыть о городской суете и насладиться красотой природы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Стеклянная дорога — уникальный маршрут в горах Тяньюньшань, на котором вы почувствуете контакт с природой.

Мост между вершинами — его длина свыше 200 метров, а высота, на которой он проложен, около 1000 метров! Его стеклянное покрытие позволит вам любоваться видами прямо под вами.

Смотровая площадка — ещё одно место, чтобы насладиться видами. Не беспокойтесь, поместятся все желающие, ведь одновременно на мосту и площадке может находиться до 500 человек.

Фуникулёр (опционально) — он перевезёт вас над пропастью и поднимет на одну из вершин.

Организационные детали

Остаток стоимости и билеты нужно оплатить наличными: мы принимаем юани, доллары и рубли

Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов-переводчиков

В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы:

входные билеты в парк — 108 юаней за чел.

фуникулёр в одну сторону — 100 юаней за чел.

обед (по желанию)

Пожалуйста, возьмите с собой паспорт, он понадобится для покупки билетов.