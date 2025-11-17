Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Поднимитесь на Великую Китайскую стену, прогуляйтесь по императорскому Летнему дворцу и завершите день неспешной чайной церемонией. Погружение в традиции, легенды и культуру Пекина — всего за один день.

Женя Ваш гид в Пекине Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека $270 за экскурсию

Описание экскурсии Побывать в Пекине и не подняться на Великую Китайскую стену — значит упустить главное. Эта экскурсия даст возможность не просто увидеть символ Китая, но и прочувствовать его дух. Вы посетите участок Цзюй Юн Гуань, один из наиболее живописных и доступных, узнаете истории о строительстве стены, её оборонительной функции и легендах, с ней связанных. После — переезд к Летнему дворцу императоров, который веками служил местом отдыха китайских правителей. Вы прогуляетесь по просторным паркам, увидите дворцовые павильоны, беседки, мосты и водоёмы, которые отражают философию китайского садово-паркового искусства. Чтобы впечатления уложились, вас пригласят на чайную церемонию с дегустацией нескольких сортов чая и рассказом о традициях чаепития в Поднебесной. В завершение экскурсии — краткий осмотр олимпийских объектов и посещение музея нефрита. Важная информация: Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

