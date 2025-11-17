Поднимитесь на Великую Китайскую стену, прогуляйтесь по императорскому Летнему дворцу и завершите день неспешной чайной церемонией. Погружение в традиции, легенды и культуру Пекина — всего за один день.
Описание экскурсииПобывать в Пекине и не подняться на Великую Китайскую стену — значит упустить главное. Эта экскурсия даст возможность не просто увидеть символ Китая, но и прочувствовать его дух. Вы посетите участок Цзюй Юн Гуань, один из наиболее живописных и доступных, узнаете истории о строительстве стены, её оборонительной функции и легендах, с ней связанных. После — переезд к Летнему дворцу императоров, который веками служил местом отдыха китайских правителей. Вы прогуляетесь по просторным паркам, увидите дворцовые павильоны, беседки, мосты и водоёмы, которые отражают философию китайского садово-паркового искусства. Чтобы впечатления уложились, вас пригласят на чайную церемонию с дегустацией нескольких сортов чая и рассказом о традициях чаепития в Поднебесной. В завершение экскурсии — краткий осмотр олимпийских объектов и посещение музея нефрита. Важная информация: Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер из центра Пекина
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты на Великую Китайскую стену - 40 юаней/чел., вход в парк Ихэюань - 30 юаней/чел.
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:00
Завтра в 22:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Великой стене
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Посетите знаменитую Великую Китайскую стену, Олимпийскую деревню и насладитесь традиционной чайной церемонией. Погрузитесь в культуру Китая за один день
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.